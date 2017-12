Libran impuesto apostadores

En la Ley de Ingresos, el Congreso del Estado modificó la propuesta del Ejecutivo de gravar las erogaciones que se realicen en juegos con apuestas –por 80 millones de pesos– al trasladar la tasa a la organización de este tipo de entretenimiento.Con la modificación se aumentó el capítulo de impuestos sobre los ingresos de 156 millones 882 mil 15 a 236 millones 882 mil 15 pesos y bajó el rubro de impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones de 146 millones 203 mil 669 pesos a 66 millones 203 mil 669 pesos.En la ley aprobada no se creó el impuesto del 3 por ciento sobre las erogaciones en las apuestas, que buscaba que personas físicas y morales que participaran en esos juegos pagaran un 3 por ciento de gravamen.En su lugar, para no afectar la proyección del Ejecutivo de tener un ingreso de 64 mil 110 millones 488 mil 361 pesos, el Congreso determinó aumentar la previsión en 80 millones al “Impuesto a los Ingresos percibidos por la Organización de Juegos con Apuestas y Sorteos con una tasa del 6% y serán sujetos de este impuesto las personas físicas y morales que organicen, administren, exploten o celebren juegos con apuestas y sorteos”.En los montos de pago de derechos no hubo modificación respecto a 2017, a pesar de las diversas iniciativas para que se bajara, específicamente el de la revalidación vehicular.Sobre la decisión de mantener el costo de la revalidación se pronunció en contra el grupo parlamentario de Morena.“Hace un año, en estas fechas, cuando se sometió a consideración de esta Legislatura el presupuesto de Ingresos de 2017 hubo un acuerdo para que en 2018 disminuyera el costo de la revalidación vehicular, pero vemos que el cobro se mantiene tal cual, a pesar de que ese costo en la anterior administración incluía el canje de placas y en esta ocasión a quien quiera cambiar sus placas o tramitar nuevas se le hará un cobro adicional. (Itzel Ramírez)

