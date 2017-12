Condenan violencia en Congreso

Abogados y mismos legisladores condenaron los hechos violentos que se presentaron en el Congreso del Estado al desatarse una gresca con los barzonistas el jueves pasado.Demandaron una investigación de la agresión que sufrieron legisladores por parte de los manifestantes durante la sesión en la que se sometió a aprobación el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del estado para el 2018.Legisladoras del grupo parlamentario del PAN, dijeron que es indignante que Yako Rodríguez –dirigente de El Barzón– se estuviera riendo en el momento de las agresiones.Indicaron que su burla se puede observar en los distintos videos difundidos por los medios de comunicación, para después minimizar el ataque llamándolo “un empujoncito”, además de mofarse de las intenciones de la diputada Isela Torres de proceder legalmente.“Considero que no eran las formas y menos agrediendo físicamente a una diputada que merece respeto, independientemente de que no se comparta la ideología con ella o con sus adversarios”, expresó el abogado Antonio Rivera Velarde, comisionado del Área Penal de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.Dijo que es evidente que falló el sistema de seguridad en el Congreso y se debió de haber previsto una situación de esa naturaleza al discutirse un tema tan importante como es el presupuesto para el próximo año.“Quienes irrumpieron en el Congreso no cuidaron las formas, sobre todo porque se ve incorrecta la manera en que se comportaron y menos los líderes de esa agrupación quienes debieron de haber privilegiado el diálogo político”, señaló.Indicó que una legisladora es una de las agredidas y ella es una dama y merece respeto, sobre todo porque se ve que la agrede un hombre.“No son las formas políticas con que se condujeron los barzonistas y manda una mala señal para todos”, expresó.Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, lamentó que se den estos hechos, ya que realmente los barzonistas siempre han sido un grupo con tendencias revoltosas.“Es indebido que hagan ese tipo de reclamos con ese ejercicio de violencia, de agresión, la cual no se justifica de ninguna manera”, expresó.Cuéllar Moreno dijo que no eran las vías ni la forma más adecuada porque entonces esta sociedad va a acabar mal.“Debe de procederse de la manera más drástica en contra de este tipo de personas”, consideró.Sergio Conde Varela, abogado y coordinador de la asociación civil Patria Nueva, señaló que la Constitución marca la manera de cómo debe de realizarse la manifestación pacífica, siempre que no haya insultos a la autoridad ni se le agreda físicamente.“No se sabe qué tipo de resultados ha tenido el Barzón con este tipo de manifestaciones violentas; en el caso de la diputada son personas que de alguna manera no deben de ser afectadas, empujadas o tocadas. Esto es lamentable”, expresó.Después de los actos de violencia en la sesión del Congreso y de que miembros del Barzón atacaran a Isela Torres, diputadas panistas dijeron que ninguna circunstancia justifica la violencia y menos contra una mujer.“Todo acto de violencia contra las mujeres debe ser denunciado para que se castigue y se evite que vuelva a suceder” indicaron.La diputada Liliana Ibarra calificó de lamentables estos hechos y exhortó a sus compañeras y compañeros a no ser permisivos en cuanto a estas conductas, pero sobre todo llamó a no tolerar la violencia contra las mujeres.Por su parte, la diputada Patricia Jurado, dijo que era evidente que las acciones violentas parte del Barzón no buscaban un beneficio social sino uno personal.“Es lamentable que Yako sea capaz de golpear a una diputada y justificar la violencia, con tal de conseguir beneficios personales”, expresó.Las declaraciones se dieron luego de que Yako Rodríguez ofreciera una rueda de prensa posterior al ataque al Congreso, en la que tachó a la diputada Isela Torres “de tener la piel muy sensible”.“¿A poco nos van a denunciar por darle un arrempujón a una diputada?”, dijo el barzonista y agregó “son empujones, al que no le gusten los pisotones que no se meta al baile, son cosas que tienen que pasar”, señaló. (Savador Castro / El Diario)