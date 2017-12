Chihuahua— El exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, cuestionó al exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera: “¿Por qué sigue viva la persona que entregó esas facturas al PAN?”, en referencia a las empresas que fueron descubiertas tras recibir 246 millones de pesos por servicios inexistentes entre diciembre de 2015 y octubre de 2016.La declaración fue leída y dada a conocer ayer por la agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención a Delitos contra el Servicio Público, Priscila Aguilar Licón, en la audiencia de vinculación a proceso en contra de Gutiérrez por el delito de peculado agravado.Según la declaración de Yáñez Herrera –sentenciado a cuatro años de prisión– realizada ante esa representación social el pasado 25 de septiembre, le respondió a Gutiérrez estando de testigo Antonio Enrique Tarín en la plaza Carso de la Ciudad de México, sobre que ya se había descubierto por la gente del PAN el desvío, “¿de que se trata?, pues después tendrían el problema no solo del desvío del dinero, sino también el de un homicidio”, dijo la fiscal.La declaración de Yáñez Herrera involucró directamente al exgobernador César Duarte; al exsecretario de Hacienda Jaime Herrera; al exdirector de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín; al exdirector del Comité de Administración, Gerardo Villegas; así como el exsecretario general de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, entre otros funcionarios de segundo nivel, como quienes también lo presionaron y participaron tratando de documentar todos los servicios inexistentes, antes de que entrara la actual administración estatal.Supuestamente Gutiérrez le dijo a Yáñez y demás exfuncionarios estatales que ese mismo procedimiento de sustracción de recursos públicos, ellos lo replicaron en los estados de Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Durango y Sinaloa con el propósito de financiar campañas políticas a favor del PRI.El hijo del acusado, Alejando Gutiérrez Jr., también, a decir de la declaración de Yáñez Herrera, tuvo participación directa en dichas negociaciones y con las empresas pues en algunas fungió como socio.Sostuvo que por medio de Gutiérrez hijo se definió las empresas a través de las cuales se facturaron las operaciones simuladas.Durante la lectura de la declaración, el abogado defensor de Gutiérrez, Antonio Collado Mocelo, solicitó en varias ocasiones al juez de Control, Octavio Armando Rodríguez, que la agente del MP no ventilará “información sensible” de la carpeta de investigación, pero fue hasta el final en que la fiscal decidió ya no brindar a detalle el contenido.En el desarrollo se narró cómo presuntamente desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) del Gobierno federal se autorizó casi en automático, por intervención de Gutiérrez, una ampliación presupuestal de recursos por 250 millones de pesos para el área educativa de Chihuahua, todo también por gestiones del exgobernador Duarte.Para armar el procedimiento simulado se elaboraron actas de excepción de licitaciones, donde Herrera jugó un papel clave, “pues fue quien me dijo que estaban listos los contratos para simular los servicios y me insistía en que los firmará, tuve que ir con el gobernador Duarte a preguntarle”, dijo Yáñez Herrera.A decir de Yáñez, las reuniones en las que participaron además la exadministradora Karla Jurado Bafidis –sentenciada a tres años de cárcel–, Juan Jesús Olivas y Adrián Dozal se realizaron en la misma Secretaría de Hacienda estatal.En la Ciudad de México también se desarrolló una reunión en una sala del CEN del PRI donde estuvieron cuatro personas, entre ellas Gutiérrez, y quienes dijeron que las empresas “Servicios y Asesorías Samex S.A. de C.V.”, “Servicios y Asesorías Sinax”, “Servicios y Asesorías Sissas” y “Despacho de Profesionistas Futura S.A. de C.V.” estaban blindadas por el SAT.“Jaime Herrera dijo que no había problema, esta problemática se lo dije a Mario Trevizo porque conocía gente del PRI nacional y le pedía que me orientara en el sentido de solucionar la problemática, que mejor se regresara ese dinero porque ya los habían detectado gente del nuevo gobierno. Hubo varias reuniones a la que él acudió (Trevizo), era evidente que sabía que los trabajos no se habían realizado de los contratos”, subrayó Yáñez.