Matan a supuesto asesino de Miroslava

El presunto asesino material de la periodista Miroslava Breach Velducea fue encontrado muerto el martes pasado en una brecha de Álamos, Sonora, cerca de la frontera con el estado de Chihuahua y Sinaloa.El hombre identificado extraoficialmente como Ramón Andrés Zavala Corral, de 25 años, fue localizado a tres kilómetros al oriente del pueblo El Zapote, rumbo al ejido El Sombrerito, de Álamos, Sonora.De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Sonora, dicha persona presuntamente fue asesinada con proyectil de arma de fuego, porque se le apreció una herida en la región del tórax, aunque no se encontró ningún casquillo en el lugar.Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía de Sonora no confirmó de manera oficial la identidad del hombre, a quien mediante un comunicado enviado a El Diario describen como una persona “del sexo masculino de 25 a 30 años”.Sin embargo, de acuerdo con datos confidenciales, Zavala Corral presuntamente está plenamente reconocido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua como el autor material del homicidio de la periodista Miroslava Breach, corresponsal en Chihuahua del diario La Jornada.Al consultar a la Fiscalía sobre la muerte del presunto autor material del homicidio de Miroslava, el vocero Carlos Huerta Muñoz dijo que no tenían información sobre el caso y tendrían que verificar los datos.Fuentes que pidieron la reserva de su identidad por cuestiones de seguridad informaron que el nombre de Ramón Andrés Zavala Corral aparece en el expediente del homicidio de la periodista, donde está identificado como el autor material del crimen ocurrido el 23 de marzo pasado en la ciudad de Chihuahua.Además, comentaron que también fue identificado como la persona que disparó a la periodista, al comparar la fotografía que aparece en su esquela con las imágenes que la autoridad tiene porque fueron extraídas del video grabado por las cámaras de vigilancia al momento del asesinato de Miroslava.El Diario confirmó ayer que en Álamos, Sonora, se lleva a cabo el servicio funerario de Zavala Corral, de quien sólo se informó que era velado en un domicilio particular y hoy será sepultado en el mismo municipio.Miroslava Breach fue asesinada cuando salía de su casa en las calles José María Mata y Río Aros, al norte de la ciudad de Chihuahua.La periodista esperaba en su camioneta a uno de sus hijos y recibió ocho balazos.El hombre identificado como Ramón Andrés Zavala Corral aparece en la esquela con una gorra de color oscuro, camisa azul claro y una chamarra negra.El periódico El Heraldo de Chihuahua publicó en octubre que Miroslava Breach fue asesinada por órdenes de personas vinculadas con el grupo Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa, en el municipio serrano de Chínipas y zonas aledañas.Según la publicación, los presuntos autores intelectuales del crimen son Adán Salazar Zamorano, detenido en 2011 y actualmente preso, y su hermano Crispín.El gobernador Javier Corral aseguró en octubre que las conclusiones de la indagación, así como el modelo de investigación policiaca que se siguió para “esclarecerlo”, sería dado a conocer a nivel nacional para lograr la detención de los responsables, sin que hasta el momento esto haya ocurrido.Entonces, reiteró que el móvil del crimen fue por el trabajo periodístico de la víctima, de quien al principio de la investigación declaró públicamente que obedecía a los casos de narcopolítica documentados en municipios de la sierra de Chihuahua.

