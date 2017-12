Vinculan a proceso a exsecretario del PRI

Chihuahua– Al haberse acreditado que existen elementos que hacen presumir la comisión del delito de peculado agravado por un monto de 250 millones de pesos en perjuicio del patrimonio público estatal, fue vinculado ayer a proceso penal el exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.En una maratónica audiencia que se extendió por más de diez horas en la sala de juicios número uno del Centro de Justicia, el juez de Control Octavio Armando Rodríguez Gaytán impuso la medida cautelar de prisión preventiva por seis meses al político y empresario coahuilense.Gutiérrez Gutiérrez intentó previamente a través de sus abogados defensores que se le permitiera gozar de la libertad condicional, ofreciendo residir durante el tiempo que se extienda el proceso, en un rancho de familiares muy cercano a esta capital.Una vez que terminó la audiencia, a las 19:02 horas, Alejandro Gutiérrez fue esposado por el personal de custodia y trasladado al Cereso Estatal 1 en Aquiles Serdán.Fue a las 09:40 de la mañana cuando el acusado compareció ante el juez, pues un día antes fue detenido en Saltillo, Coahuila, mediante una orden de aprehensión. Su defensa estuvo integrada por tres abogados liderados por el licenciado Antonio Collado Mocelo.Priscila Aguilar Licón, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención a Delitos contra el Servicio Público, acusó a Gutiérrez de haberse favorecido directamente con el contrato número SH/AD/067/2016, por un monto de 4 millones de pesos que recibió su empresa en el mes de marzo de 2016, denominada “Jet Combustibles, S.A. de C.V.”, por servicios que nunca fueron prestados al Gobierno del Estado de Chihuahua.Ello, adicional al presunto desvío de 246 millones de pesos que según varios testigos protegidos de la FGE y exfuncionarios estatales ya sentenciados, fueron destinados a la dirigencia nacional priista para apoyar campañas políticas en diversos estados del país.Como dato novedoso, en la diligencia de este jueves, la MP señaló que Alejandro Gutiérrez alias “La Coneja” fue el encargado de concertar junto con un grupo de exfuncionarios estatales, quienes se repartieron diversos roles entre los meses de diciembre de 2015 a octubre de 2016, el desvío millonario a través de la firma de cuatro contratos simulados por servicios inexistentes a favor de las empresas denominadas “Servicios y Asesorías Samex, S.A. de C.V.”, por 55 millones de pesos; “Servicios y Asesorías Sinax, S.A. de C.V.”, por 55 millones de pesos; “Servicios y Asesorías Sisass, S.A. de C.V.”, por 46 millones de pesos y “Despacho de Profesionistas Futura, S.A. de C.V.”, por 90 millones de pesos.Todos los pagos salieron de la Secretaría de Hacienda en la pasada administración, con autorización del exmandatario César Duarte y la firma del extitular Jaime Ramón Herrera.El juez Rodríguez Gaytán preguntó al inicio al imputado si quería hablar en su defensa, luego de la acusación penal que hizo el MP, a lo que éste respondió: “Prefiero guardar silencio”.Acto seguido el abogado Antonio Collado Mocelo pidió al juzgador que se le resolviera la situación jurídica a su representado en la misma audiencia, rechazando aceptar la duplicidad del término constitucional, por lo que se escucharon una a una las declaraciones de los más de 30 testigos, entre ellos algunos con identidad reservada, que declaraban en su contra.Entre éstos estaban el excontralor y exrector de la UACh, Raúl Chávez Espinoza; el exsecretario de Educación, Ricardo Yáñez Herrera; varios testigos protegidos con identidad reservada (entre ellos exfuncionarios estatales de primero y segundo niveles,) así como la actual titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Stefany Olmos, y el actual secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón, así como algunos peritos.Finalmente el juez rechazó los argumentos de la defensa, entre ellos, que el imputado goza de “buena” fama pública y tiene más de once empresas en el vecino estado.“Es cierto que no tengo propiedades aquí (Chihuahua), pero me comprometo a pasar mi estancia en un rancho de familiares cerca de aquí”, declaró el exsecretario general adjunto del CEN priista al juez Rodríguez Gaytán, quien le negó ese beneficio. (Heriberto Barrientos/ El Diario)

