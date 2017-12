Desata presupuesto gresca en Congreso

Cargando

Chihuahua– Los diputados locales aprobaron ayer por mayoría, con el voto en contra de la bancada de Morena, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del estado para el siguiente año, por 66 mil millones de pesos y con un déficit de 2 mil millones.La jornada estuvo marcada por una gresca entre diputados y barzonistas en el salón de sesiones del Congreso, por lo que la reunión legislativa finalizó a puerta cerrada en el salón de un hotel.El conflicto central se generó con los productores en la sesión programada a las 7 de la mañana, supuestamente para evitar manifestaciones.Sin embargo, a esa hora ya se encontraban en el recinto legislativo los campesinos, encabezados por el líder de El Barzón, Heraclio Rodríguez, y al iniciar la reunión exigieron detener el tema del presupuesto hasta obtener un incremento.Dado que no les hicieron caso, comenzaron a brincarse la división entre la zona del público y el pleno para tomar la tribuna; los diputados Miguel La Torre, del PAN, e Isela Torres, del PRI, intentaron detener a los quejosos, pero en ese intento recibieron agresiones y empujones que respondieron respaldados por personal de apoyo y asesores.En la clausura del período ordinario de sesiones, los legisladores avalaron un nuevo impuesto para casinos y le tomaron protesta a magistrados provisionales del Tribunal Superior de Justicia.Tras la gresca, los legisladores se encerraron en la sala Morelos, contigua a la de sesiones y determinaron declarar recinto oficial un salón del hotel Casa Grande, anteriormente propiedad de la familia de Gustavo Madero, coordinador de gabinete de Javier Corral.En ese momento los campesinos hablaron “en corto” con el coordinador del PVEM, Alejandro Gloria, quien les hizo la promesa de otorgar mayores recursos al campo, siempre y cuando se salieran del Congreso y poder realizar la sesión.No obstante de la salida de los productores, personal legislativo y los propios diputados fueron saliendo para sesionar en el hotel, en un hecho inédito en la historia reciente, ya que a pesar de manifestaciones no se habían visto obligados a salirse de la sede del Poder Legislativo.El líder barzonista aseguró que habían programado cerca de 300 millones de pesos al campo y pedían aumentarlo 200 más y disminuirle a otras áreas estatales. Posteriormente anunció a los demás campesinos que hubo un acuerdo para elevar en 55 millones, que empatados con recursos federales, podrían superar los 150.En el hotel Casa Grande, el acceso fue vigilado y restringido por decenas de elementos de la Policía Municipal y la Estatal. En mesas de comedor con manteles blancos, los legisladores fueron leyendo cada uno de los dictámenes preparados.Los tres primeros correspondieron a la reforma al Código Fiscal para elevar uno por ciento el impuesto hotelero y crear el gravamen para los casinos, que significará un recaudo de 130 millones el próximo año; así como el Presupuesto y la Ley de Ingresos 2018, a entrar en vigor todos el 1 de enero próximo.En esos puntos, y hasta algunas cuentas públicas, los dos diputados por Morena se mantuvieron en la reunión y después la abandonaron, bajo el argumento de ser una práctica irregular aprobar dictámenes “dándole la espalda a la ciudadanía”.Leticia Ortega, coordinadora de ese grupo parlamentario enfatizó que es necesario la ciudadanía conozca los asuntos en el Congreso. “En congruencia nos salimos y votamos en contra del Presupuesto y Ley de Ingresos”.“No estamos de acuerdo ni en las formas ni en muchas de las cosas que se están planteando”, añadió Pedro Torres, también de Morena.Posteriormente aprobaron dictámenes de cuentas públicas y finalmente tomaron protesta a siete magistrados provisionales del Poder Judicial.El diputado Jesús Valenciano (PAN), presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda indicó que el Presupuesto e Ingresos de 2018 registran un déficit por 2 mil millones, a cubrirse con programas de austeridad y lo que ingrese por el refinanciamiento de la deuda.De darse así y con la tendencia de reducir ese déficit, que en 2017 fue de 4 mil millones –explicó— se estaría en la posibilidad de reducir derechos e impuestos para el Presupuesto y Ley de Ingresos de 2019. “Es un proceso paso a paso. No es fácil sanear al Gobierno del Estado, que viene de un saqueo de seis años”, expresó.En el posicionamiento sobre el presupuesto, el partido Morena aseguró que el gobernador Javier Corral Jurado plantea más ingresos por recaudo en afectación a la ciudadanía, y criticaron la entrega de 25 millones de pesos a la Coordinación de Gabinete, encabezada por Gustavo Madero Muñoz.Mientras que en gastos de publicidad se destinan en 2018, 239 millones de pesos, cantidad que supera en dos veces el monto para becas del nivel superior.En el presupuesto 2018 se definieron reducciones a varias áreas por 145 millones de pesos, de los cuales al Poder Legislativo le quitaron 56 millones, 13 en específico a Congreso y 42 a la Auditoría Superior.Mientras que a organismos autónomos les impactará en casi 90 millones: 10 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 72 del Instituto Estatal Electoral y 6.7 al Ichitaip.Ese recurso será reorientado a Hacienda con 12 millones para dotar de Internet satelital a 13 comunidades serranas, 60 millones para inversión pública, 4.2 a centros municipales en un proyecto piloto, 25 en compras consolidadas al campo para fertilizante, maíz rolado, semilla de sorgo, frijol de consumo, vivienda, 3x1 con migrantes.A Secretaría de Desarrollo Rural le reorientarán 4.5 millones, a Desarrollo Urbano y Ecología un millón, 3.5 a Innovación y Desarrollo Económico y 22 a Educación y Deporte, así como 4 millones para Instituto Chihuahuense de la Juventud, y del Deporte y Cultura Física.También redujeron 13 millones 500 mil pesos al Ejecutivo, destinado a reparación y mantenimiento de equipo de transporte, y redirigirlo a la Fiscalía General del Estado para tecnologías de la información. (Jaime Armendáriz/El Diario)$145 millones recortes totalesDe los cuales…- $56 millones* Poder Legislativo (*13 al Congreso y 42 a la Auditoría Superior)- $10 millones a CEDH- $72 millones IEE- $6.7 Ichitaip(Cifras pueden variar por falta de decimales exactos)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.