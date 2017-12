Cargando

En una jornada violenta, 11 personas fueron asesinadas: seis en un enfrentamiento en Gómez Farías y cinco más en un solo hecho en la ciudad de Chihuahua.La balacera en Gómez Farías reencendió el temor de sus residentes al grado que el hospital recientemente atacado, y del que ‘levantaron’ a un médico, volvió a cerrar.En el lugar se encontraron seis cuerpos con impactos de bala y siete vehículos abandonados, dos de ellos totalmente calcinados.A la par, en la ciudad de Chihuahua, se localizaron en la colonia Valles de Chihuahua, cerca del relleno sanitario, cinco personas sin vida, con huellas de violencia y atadas.En Gómez Farías, desde la noche del lunes pasado, los pobladores reportaron a las autoridades intensos tiroteos y hasta lo difundieron mediante la red social de Facebook.Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no confirmó enfrentamientos, aunque sí activó el Plan de Contingencia en el área y cerró el Hospital Regional.“La intención es evitar afectaciones al personal de salud incluida la posible privación ilegal de la libertad”, explicó el doctor Blas Juan Godínez Ortega, al subrayar que “escuchó las detonaciones, pero no vio unidades policiacas”.Fue a media mañana, cuando vecinos de las comunidades La Pinta e Independencia advirtieron del hallazgo de cuerpos tendidos en el kilómetro 143 de la carretera rumbo a Gómez Farías, donde se embalaron numerosos casquillos percutidos de calibres .50 así como .223 y 7.62x39 milímetros.En total, encontraron a seis víctimas, todos hombres y ninguno identificado hasta el momento, trascendió de manera extraoficial.Al respecto, el médico Godínez Ortega detalló que parte de los acuerdos con el gremio médico es que ante detonaciones de armas de fuego se proceda al cierre inmediato de las clínicas y lugares de atención en salud.También que se resguarde al personal en previsión de que los grupos armados tengan miembros heridos y “busquen llevarse a alguien para que los cure”, como probablemente le ocurrió a su padre.El doctor Blas Juan Godínez Loya, director de la clínica en ese municipio, cumplió ya 40 días desaparecido, luego de que un comando se lo llevara, sin que hasta la fecha la Fiscalía pueda establecer lo que le ocurrió ni dónde está.A decir de Godínez Ortega, “la presencia de agentes de la Policía Estatal se ha sentido en la población con diferentes rondines que se realizan en la comunidad.Sin embargo, ayer por la mañana, justo cuando se escucharon los disparos, no se observó al personal policiaco en los alrededores, aun cuando el entendido era que estarían vigilando la zona del conflicto.Posteriormente, al ubicar los cadáveres, el personal forense se encargó de trasladar los restos a los laboratorios forenses y la Fiscalía implementó un operativo entre un centenar de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Agencia Estatal de Investigación en el municipio de Gómez Farías.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.