Opiniones encontradas por falta de austeridad

Sectores de la sociedad civil manifestaron opiniones encontradas respecto al incremento en el gasto en papelería y material de oficina en que incurrió el Gobierno del Estado de un año a otro.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), consideró que hay temas prioritarios como la salud y la educación en los cuales incrementar el presupuesto más que en el tema de la papelería.“Invertir gran cantidad de dinero en papel pareciera que no es prioritario y menos hoy en día, cuando gran parte de los trámites y registros se pueden hacer electrónicamente”, comentó.Sin embargo, desde la perspectiva de José Márquez Puentes, integrante de Ciudadanos Vigilantes, en el ámbito de la papelería es difícil que haya recortes presupuestales porque se trata de material consumible que sirve a la ciudadanía.“No lo veo preocupante como en viáticos, teléfonos, vehículos de uso particular, donde habría que revisar con lupa y estar al pendiente”, dijo.El activista consideró que lo importante es que las licitaciones públicas con las que el Gobierno adquiera bienes sean transparentes y no den lugar a dudas.“Lo que habría que verse es que las licitaciones se hagan como lo marca el reglamento y que los precios a los que se compren las cosas sean competitivos. Todo debe someterse a una licitación para comprarse con mejores precios”, mencionó.Para Javier Cuellar Moreno, integrante del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, con estas acciones el Estado envía el mensaje de que no tiene en orden su manejo interno.“No creo que sea un favorecimiento indebido a los que le surten los insumos, pero sí es evidente un desorden en los gastos de administración que dejan mucho que desear de la administración del licenciado Javier Corral. Eso debe corregirse inmediatamente porque el dispendio es condenable”, comentó.

