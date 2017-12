Espera IEE que violencia no genere temor en ciudadanos

El presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Arturo Meraz González, dijo ayer que espera que las condiciones de violencia que se registran en varios puntos del estado no generen temor en la ciudadanía e inhiban la participación electoral.Mencionó que si bien no son autoridad competente en materia de seguridad, estarán en contacto con los que sí lo son de los tres órdenes de gobierno, para que se brinde la seguridad necesaria para que la ciudadanía pueda ejercer el voto en paz.“Para la autoridad electoral la prioridad es que la ciudadanía se informe de los candidatos, del proceso electoral y salga a votar el día de la jornada electoral en un ambiente de paz, pero desafortunadamente las circunstancias de inseguridad que se han venido presentando nos enfrentan al hecho de que tengamos que ser muy cuidadosos”, dijo.Durante la visita que ayer realizó a Ciudad Juárez para la instalación de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, explicó que por lo pronto, como medidas de prevención, determinaron que su personal no viaja de noche, está plenamente identificado con gafetes, uniformes y carros etiquetados, además de que siguen las rutas más seguras.Sin embargo, destacó, tienen la responsabilidad y la obligación de llegar al último rincón y al último ciudadano tanto para las capacitaciones que dará el Instituto Nacional Electoral, como para los operativos de participación y promoción del voto, por lo que en determinado momento podrían pedir que se brinde seguridad para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto.“Lo más importante es que el temor, por decirlo de alguna manera, que se pueda generar en la ciudadanía no sea realmente un obstáculo para que el día de la jornada electoral puedan ejercer su derecho al sufragio, es una tarea noble la que hacemos, que es para toda la ciudadanía y nuestro mayor y único interés fundamentalmente es que acudan a votar libremente, sin presión, sin ningún temor”, reiteró.Meraz González dijo que el electorado puede confiar que el IEE, los consejeros y los representantes de los partidos políticos estarán vigilantes del desarrollo del proceso electoral y la jornada, para que los votos se depositen en libertad y se cuenten bien.Agregó que la autoridad electoral y los funcionarios no han recibido presiones de ningún tipo, pero estarán pendientes de su seguridad porque no los pondrán en riesgo. (Gabriela Minjáres)

