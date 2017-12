Ingresa Alejandro Gutiérrez al Cereso de Aquiles Serdán

Chihuahua- Esta tarde llegó al aeropuerto de Chihuahua el exsecretario general adjunto del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien es acusado de participar en los desvíos de 246 millones de pesos de las arcas públicas de Chihuahua durante el sexenio de César Duarte.Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a esta ciudad, donde luego fue llevado al Cereso de Aquiles Serdán en un fuerte operativo de seguridad.En un operativo conjunto de la Policía Federal y la Policía Estatal de Chihuahua se llevó acabo el cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por el juez competente, en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, dentro de la Operación Justicia para Chihuahua, informó el Gobernador Javier Corral Jurado en su cuenta de Facebook.El mandatario estatal consideró que la aprehensión contribuye al esclarecimiento de los delitos de corrupción política que se han imputado al ex gobernador César Duarte Jáquez, quien acumula 10 órdenes de aprehensión en su contra.A continuación, el reporte íntegro del gobernador compartido en la red social:El día de hoy me fue informado por la Fiscalía General del Estado, que en un operativo conjunto de la Policía Federal y la Policía Estatal de Chihuahua se llevó acabo el cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por juez competente en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.Esta aprehensión –resultado de una investigación realizada acuciosamente por el Ministerio Público y eficientemente ejecutada esta mañana por la Policía–, contribuye al esclarecimiento de los delitos de corrupción política que se han imputado al ex gobernador César Duarte Jáquez, quien acumula 10 órdenes de aprehensión en su contra, dentro de la Operación Justicia para Chihuahua, compromiso ineludible de nuestro Gobierno.Con respecto a la posible participación de otras personas en esta red de corrupción política, y en este específico caso de triangulación de recursos públicos hacia la campaña electoral de PRI en el 2016, será el Ministerio Público quien lo determine, en el ámbito de sus atribuciones tal y como lo informé el día de ayer.Reconozco la actuación decisiva y comprometida con la Justicia por parte de la FGE y hago votos porque los principios de profesionalismo, eficacia, secrecía y reserva de la investigación, sigan dando los resultados positivos que la sociedad demanda.De igual manera espero que la Procuraduría General de la República agilice los trámites para formular la solicitud de detención provisional con fines de extradición del ex gobernador César Duarte, prófugo de la justicia que se encuentra refugiado en los Estados Unidos.

