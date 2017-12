Piden separar del cargo a director de Servicios Educativos

Chihuahua— La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, emitió un dictamen para la separación del cargo del director de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), Manuel Arias Delgado, así como del subdirector de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación, Alfredo Attolini Pesqueira.Esto, hasta en tanto no se determine su responsabilidad por la Secretaría de la Función Pública, en las acciones que se denuncian como violatorias de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en contra de los aspirantes que resultaron idóneos a ingresar o promocionarse en el Servicio Profesional Docente de la Entidad, y cuyo orden de prelación no ha sido debidamente respetado.La iniciativa con carácter de punto de acuerdo, fue presentada por la diputada del Partido Nueva Alianza, María Antonieta Mendoza, que ha propuesto exhortar al Ejecutivo Estatal a realizar estas acciones.“Sin embargo las denuncias en contra de los dos servidores públicos que han sido mencionados respecto a actos irregulares en el proceso de asignación y promoción de plazas, siguen presentándose de manera constante, como es el caso del oficio que con fecha 11 de noviembre del año en curso hicieran llegar un grupo de docentes inconformes de la región de Parral a la oficina de la suscrita.“Ellos acusan el mal manejo en la asignación de plazas, así como la falta de transparencia en el proceso, afirmando la violación de sus derechos como concursantes calificados como idóneos para ingresar o promocionarse en el servicio profesional docente”, dice parte de este dictamen.Por otra parte también, se realizó la solicitud a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, para que “en el ejercicio de sus atribuciones realice las acciones correspondientes que garanticen la certeza jurídica respecto a todos y cada uno de los actos administrativos que impactaron a las y los trabajadores de la educación básica y media superior en la entidad, realizados por el responsable de la Coordinación del Servicio Profesional Docente en el Estado de Chihuahua, durante el ejercicio de su responsabilidad”.Según la vocería de la dependencia estatal, hasta ayer no se les había notificado por escrito alguna indicación sobre la separación de cargos de los funcionarios Arias Delgado y Attolini Pesqueira.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.