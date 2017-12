El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE) propondrá los nuevos lineamientos en materia de paridad de género mañana, en cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) en la sentencia en la que revocó los criterios que habían establecido.El presidente del IEE, Arturo Meraz González, dijo que serán respetuosos de lo que dictó el Tribunal, pero aseguró que sólo cumplieron con la normatividad electoral, sin la pretensión de legislar o excederse en sus funciones.El TEE informó que recibieron 71 medios de impugnación, entre recursos de apelación promovidos por los partidos y los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que promovieron diversos actores políticos.“El Instituto será respetuoso de la sentencia que emitió el Tribunal, no vamos a entrar en interpretaciones, somos respetuosos de lo que la sentencia nos dicta y en este momento precisamente, dada la brevedad de tiempo que se nos señaló para emitir nuevos lineamientos”, agregó.Al revocar los lineamientos en materia de paridad de género, el TEE ordenó al IEE en sesión plenaria que en un plazo no mayor de 72 horas presente un nuevo lineamiento y se apegue a lo establecido a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.Además, ordenó que la autoridad electoral otorgue un plazo de cinco días para que los partidos presenten el método de selección de sus candidatos, si es que les resulta necesario bajo las nuevas reglas que emitirán.El consejero presidente del IEE consideró que esta situación se derivó porque las acciones progresistas en materia jurídica para el debido goce de los derechos humanos siempre encuentran obstáculos, como es el caso de las cuestiones en materia de paridad de género.“Estoy seguro que a la brevedad del tiempo lo que se hizo se volverá a tomar en cuenta, se retomará y en algún momento estará en ley, para nosotros es lo más importante, que realmente el género, en este caso las mujeres, no sólo tengan la oportunidad de participar, sino llegar a ocupar los espacios de poder en un ambiente en donde ya no se tengan que hacer acciones afirmativas como las que propusimos”, mencionó. (Gabriela Minjáres)

