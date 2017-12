Dejan su comunidad por el narco

Chihuahua— Desplazados por la violencia y cansados de la presencia constante del narcotráfico en la comunidad de Cahuisori, del municipio de Ocampo, Jazmín y sus dos hijos de 6 y 7 años, llegaron a la ciudad de Chihuahua para empezar una nueva vida.Para esta nueva etapa cuentan al momento con un pequeño cuarto y un colchón viejo.“Mi esposo trabaja allá en la obra con mi suegro, pero nosotros llegamos aquí a este terrenito”, que como decenas de vecinos, pelea porque les otorguen los papeles de la tierra, y así poder fincar una casa más segura.A pesar de todo, para ellos vivir en este sitio es mejor que regresar, pues incluso los niños ya están inscritos en la escuela pública que queda a unos metros de su jacal.“¡Nombre!, volver para allá no, está refeo con las matanzas y todo. Muy feo para los niños que se los topan y todo. Andan como si nada (sic)”, comentó.La madre aseguró que es la violencia, el principal factor por el que dejó dicha comunidad. Pues escasean las oportunidades laborales y escolares, por lo que no les queda más que abandonar su lugar de origen para llegar a la zona urbana.“Ahorita nos falta un calentón, ropita para los niños, cobijas. Tengo apenas un colchón, ahorita me traen la base. Pero sobre todo me interesan los niños, ropita, para que estén calientitos”, declaró.Los niños, que apenas entienden la situación que los obligó a llegar a la ciudad, se muestran alegres de estar con su madre, y platicaron que quieren esta Navidad juguetes y esperan luego entrar a la escuela para conocer más amigos.

