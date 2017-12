Ciudad de México— Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua en el Gobierno de César Duarte, reveló que la Secretaría de Hacienda avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.El exfuncionario dijo que el desvío de más de 250 millones de pesos en 2016 fue parte de un acuerdo del CEN del tricolor con la SHCP, encabezada en ese momento por Luis Videgaray.Según Herrera, los gobiernos priistas de Duarte en Chihuahua; Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre en Tamaulipas, pactaron con el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, triangular recursos federales para las campañas priistas.Reforma tuvo acceso a la declaración ministerial del testigo con “Identidad Reservada” I701/2017, rendida ante la Fiscalía de Chihuahua y que, según fuentes oficiales, corresponde a Herrera.El exfuncionario detalló que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Beltrones y exsecretario del CEN del PRI, fue el estratega de las transacciones.Ciudad de México– Agregó que con el apoyo de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, aprobaron un convenio de “Fortalecimiento Financiero” por 275 millones de pesos.“Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos”, expuso Herrera en una ampliación de declaración rendida el 1 de julio de 2017.Explicó que los recursos fueron recibidos y, con el apoyo del entonces secretario de Educación estatal, Ricardo Yáñez; de Gerardo Villegas, director de Administración, y de Antonio Enrique Tarín García, director de Adquisiciones de Chihuahua, simularon compras para enviar de regreso al PRI 250 millones de pesos.Según Herrera, el gobernador Duarte estuvo de acuerdo en apoyar al tricolor, porque había que “retribuirle” a Beltrones que le hubiera permitido postular como candidato del PRI a la gubernatura a Enrique Serrano.El testimonio de Herrera ha sido la base para enjuiciar a Yáñez, Villegas y Tarín.La premura para operar el presunto desvío de 246 millones de pesos y destinarlos al PRI nacional hizo que los implicados dejaran huellas que fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Herrera Corral declaró el pasado 1 de julio que el organismo fiscalizador detectó oficios de esta operación con fechas erróneas.El dinero lo recibió la Secretaría de Educación estatal, que a su vez usó 246 millones para pagar contratos simulados con empresas que les indicó el hijo de Alejandro Gutiérrez, según el excolaborador de Duarte.“Es de hacer notar que por la presión con la que insistió Alejandro Gutiérrez a la Secretaría de Hacienda federal, el trámite se hizo de manera incorrecta, existiendo evidencias actuales, ello por la premura en que se operó ya que el convenio se firmó con fecha 15 de enero de 2016 y no obstante que la solicitud del dinero se realizó con fecha 13 de enero, la SHCP federal lo selló con una fecha posterior, que fue el 16 de enero.“Esto llevó a que derivado de una revisión de la ASF a la Secretaría de Hacienda federal solicitara la sustitución del oficio de esa solicitud para corregir esta irregularidad, misma que no se llevó a cabo”, dice el testigo colaborador en su declaración, cuya copia posee Reforma.Herrera asegura que Gutiérrez le avisó que el entonces presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, pediría a Duarte su apoyo económico para la campaña y que el 19 de diciembre de 2015 éstos tuvieron una comunicación en la que el entonces gobernador expresó su acuerdo.Apunta que desde el primer momento se buscó triangular el dinero a través de los estados, para no dejar indicios de los desvíos ante futuras auditorías federales.El Gobierno de Chihuahua, que encabezaba César Duarte, se valió de la educación para desviar millones al Partido Revolucionario Institucional (PRI).Para destinar 250 millones de pesos hacia el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor, la Administración del priista inventó talleres para padres de familia, cursos de motivación para maestros, cursos sobre medio ambiente y un costoso software para supuestos trámites escolares.En su declaración ante la Fiscalía de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Duarte reveló que fueron adjudicados 4 contratos a empresas fantasmas para desviar los recursos al PRI.El contrato SH/AD/078/2016 fue por 55 millones de pesos para supuestos “talleres para padres de familia de nivel preescolar y primaria” y adjudicado a la empresa Servicios y Asesorías Samex S. C.Otro segundo contrato SH/AD/079/2016, también por 55 millones de pesos fue para “capacitación y actualización de docentes y evaluación de personalidades, motivaciones y áreas de oportunidad” y fue otorgado a la empresa Servicios y Asesorías Sinax S. A. de C. V.Un tercer contrato, el SH/AD/080/2016 por 46 millones de pesos fue para un supuesto curso sobre medio ambiente y adjudicado a la empresa SISASS S. A. de C.V.Finalmente la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua, que encabezaba Ricardo Yáñez, actualmente preso por el desvío de 246 millones de pesos del erario del estado, destinó otros 90 millones de pesos a la empresa “Despacho de Profesionistas Futura” por la planeación, diseño e implementación del software denominado Sistema Integral de Trámites y Movimiento de Personal del Subsistema Estatal.El exsecretario de Hacienda explicó ante el fiscal que Gerardo Villegas, exdirector de Adquisiciones, y Antonio Tarín, extitular de Administración del Gobierno estatal, definieron la ruta financiera para entregar más 250 millones al PRI. (Agencia Reforma)

