Mentira, alza en gasto de papelería: Corral

El gobernador Javier Corral Jurado señaló que es mentira que el gasto en papelería y material de oficina del Estado, se haya duplicado en el primer año de su administración y aseguró que la publicación que difundió El Diario se trata de “golpeteo” en su contra.En la información difundida ayer se advierte un incremento en el gasto destinado a papelería de 57 millones a 108 millones que se obtuvo de una comparación realizada por el mismo Gobierno estatal enviado al Congreso del Estado junto con la propuesta de Presupuesto de Egresos.En entrevista de banqueta y en una estación de radio, el gobernador dijo que: “Yo he señalado con toda claridad que este medio ha decidido no solamente difamarnos, calumniarnos”.“El locutor de la estación local, le insistió si es cierto que se excedió en el gasto de papelería, a lo que el mandatario respondió que: “Es otra más de las mentiras de este periódico sobre nosotros, pero también ya es muy burdo y la verdad que la gente no es menor de edad, la gente no es taruga, saben perfectamente el nivel ya de golpeteo de descalificación”.Indicó que no dará marcha atrás a la política de gasto de comunicación social y no destinará mil millones para publicidad como lo hizo la Administración pasada.Aseguró que El Diario persiste en descalificarlo porque fue uno de los medios más beneficiados por el gobierno anterior al llevarse 570 millones de pesos.Más tarde abordado en un acto donde entregó cuatro vialidades al Ayuntamiento, volvió a reiterar que se trata de golpeteo en su contra y explicó que el crecimiento en el gasto destinado a papelería de un año a otro, se debe a que en ese concepto se incluyeron las placas que se distribuyen en la entidad aunque no sean papelería.Señaló que se consideran formas valoradas las placas y su costo es de 68 millones de pesos que se debían desde el 2016, de la Administración pasada.“Yo creo que ahí el ánimo de golpeteo los está llevando a ser poco rigurosos, porque están sumando las placas que pagamos nosotros este año, del año pasado”, dijo. (Juan de Dios Olivas/El Diario)

