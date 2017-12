Rescinden contrato a maestros por irregularidades

Chihuahua— La Secretaría de Educación y Deporte inició la notificación de rescisión de contrato a 13 maestros, al concluir los procesos administrativos mediante los cuales se detectaron y comprobaron irregularidades cometidas en los trámites de cancelación-creación para ser promovidos de una plaza de educación básica a una plaza del nivel superior, violentando los derechos de docentes que esperan mediante concurso, acceder a esas plazas.Lo que se busca con esta acción, como lo ha señalado en diversos foros el titular del Poder Ejecutivo, es cuidar la legalidad en la asignación de las plazas, el cumplimiento de la ley y salvaguardar los derechos de los maestros que sí participan en los procesos de evaluación y concurso, dejando atrás las viejas prácticas de obtener beneficios por medio del tráfico de influencias.Los maestros a los que se les rescindió el contrato por las irregularidades encontradas en los proceso realizados en septiembre de 2016, apoyados por la anterior administración estatal, son Ana Aidé Talavera Ordóñez, Guerrero Moya Medina, Lizeth Regalado Martínez, Ana Elsa González Orozco, León Mario Duarte Díaz, Jesús Ricardo Martínez Cardiel, Juan Campos Gutiérrez, María Antonieta Mendoza Mendoza, Alejandro Villarreal Aldaz, Zayrem Yaleth Delgado González, Ottoniel Soto Cervantes, David Ernesto Zuany Muñoz y Adrián Dozal Dozal.Por parte de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), se determinó la rescisión al comprobar que los docentes no se apegaron a una convocatoria; no participaron en un concurso de oposición conforme lo marca el reglamento; no hubo una necesidad por parte de las instituciones del nivel superior, y además no reunieron los requisitos de experiencia académica ni experiencia profesional, necesaria para adjudicarles la clave presupuestal de ingreso a una institución de nivel superior.En tanto, en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) se elaboraron las actas por faltas a sus centros laborales, para notificar la rescisión conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Trabajo, ya que los maestros no se presentaron a trabajar desde octubre de 2016 a la fecha y solo firmaron la nómina sin la firma de la asistencia debida.Debido a esta serie de anomalías detectadas y comprobadas, el viernes 15 de diciembre se inició el proceso de notificación de rescisión del contrato. Cabe señalar que el maestro Adrian Dozal Dozal está inmerso en un expediente ante la Fiscalía General del Estado, por lo que al momento se encuentra prófugo de la justicia.

