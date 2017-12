Logra menor escapar de su atacante

Nuevo Casas Grandes— Su gran valor y un pequeño milagro lograron que una niña de 10 años salvara su vida cuando iba encajuelada por su violador, quien la atacó en Ascensión minutos antes que ella celebrara la posada en su escuela y éste la trasladaba a Nuevo Casas Grandes.Cuando la pequeña niña fue a casa de su vecina a pedirle prestada una plancha para el cabello poco antes del mediodía de anteayer, jamás imaginó que el esposo de ésta, Nahúm Macías Madrid, de 26 años, le mintiera sobre la ausencia de la mujer para hacerla pasar a su casa, donde la golpeó salvajemente en el rostro hasta desmayarla y violarla, para luego meterla a la cajuela del auto de su esposa y trasladarse a Nuevo Casas Grandes, donde su cónyuge tenía hospitalizado a su padre.Se presume que Nahún Macías había dado por muerta a la pequeña por las condiciones en que la dejó, pero ella recobró el conocimiento en el trayecto ya de Janos a Nuevo Casas Grandes y aunque forcejeó mucho dentro de la cajuela, lo mallugado de su cuerpo y el esfuerzo le hicieron perder de nuevo el conocimiento.La víctima de 10 años volvió en sí cuando el hombre, quien se hacía acompañar de su cuñado, G.C.N., de 35 años, para ir a visitar al familiar hospitalizado, se vio obligado a ingresar al camino de terracería alterno a las reparaciones de la carretera, a la altura de la comunidad rural de Graciano Sánchez, por lo que el vehículo comenzó a dar tumbos.En uno de esos saltos, inexplicablemente la cajuela se abrió y la pequeña no dudó un segundo y aun con el vehículo en movimiento, se arrojó al camino ante la mirada atónita de otros automovilistas que venían detrás, mientras el automóvil Nissan Sentra de color blanco se alejaba en evidente muestra que los tripulantes no se habían dado cuenta.Inmediatamente los conductores asistieron a la niña, quien en breves palabras les explicó que quien la traía encerrada no era su familiar, por lo que de inmediato se dio una alerta que movilizó a la Policía Federal División Caminos y a la Policía Ministerial Investigadora, mientras uno de ellos se ofreció a llevarla a Nuevo Casas Grandes y otro siguió al auto para que no se escapara.Con torretas a la vista, los elementos de la Policía Federal fueron quienes recibieron en esta ciudad a la pequeña niña para trasladarla al Hospital Integral y avisarle de inmediato a su madre, ya que la niña sabía su teléfono celular de memoria.Los de la Policía Ministerial en tanto, se encontraron con un vehículo de las características descritas por los automovilistas que rescataron a la niña, lo que fue confirmado por el vehículo que le perseguía al estarles haciendo señas con sus luces.Aunque regresaron y trataron de marcarle el alto, el conductor aceleró y no fue sino al llegar a Nuevo Casas Grandes que se logró la captura de Nahúm Macías y su acompañante, pasada la 1:00 de la tarde.

