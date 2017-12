Tumban lineamientos de paridad para candidatos

Chihuahua— El Tribunal Estatal Electoral (TEE), revocó los lineamientos de paridad aprobados por el Instituto Estatal Electoral (IEE), para la postulación de candidatos con paridad de género, dictamen que presentó más de 70 impugnaciones de los distintos actores políticos.Durante la sesión ordinaria celebrada ayer, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, resolvieron a favor de los inconformes y ordenan al IEE a que en un plazo no mayor a 72 horas, presente un nuevo lineamiento y se apegue a lo establecido en la Ley Electoral de Chihuahua.Víctor Yuri Zapata, magistrado presidente del TEE, indicó que es un acuerdo en el que los cinco consejeros se mostraron a favor, al considerar que no era necesario establecer los lineamientos que promovió el IEE, por violentar derechos políticos de los aspirantes a cargos públicos.Un total de 71 de impugnaciones se presentaron en contra de los lineamientos aprobados por el organismo electoral, para la paridad de género en las candidaturas a puestos de elección popular, informó el magistrado presidente.Dijo que del total de las quejas, 67 fueron por parte de particulares y el resto corresponde a partidos políticos, cómo PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.De manera unánime, los cinco consejeros votaron a favor de la revocación de los lineamientos de paridad de género y ordenan al IEE emitir un nuevo lineamiento apegado a la Ley Electoral que rige en el Estado, en la que se establece debidamente el tema de la equidad en la designación de candidaturas.El lineamiento que fue aprobado por el IEE, instaura que la asignación de candidaturas debía ser de manera alternada entre hombre y mujer de acuerdo a la prelación, situación que afectaba las aspiraciones de las y los servidores públicos en busca de la reelección.De esta manera, Víctor Yuri Zapara, indica que la ley establece la paridad de género a través de bloques y queda a criterio de los servidores públicos y de los propios partidos buscar la reelección.El diputado Miguel Latorre, quien fue uno de los que presentó impugnación, dijo que la resolución emitida por el tribunal es justa y reconoce que el tema de la paridad de género ya estaba debidamente regulado y este organismo se tomó atribuciones que no le corresponden y extralimitó sus funciones.Con esto, el tema de la paridad queda conforme a los bloques que se integraran mitad y mitad de acuerdo al alta, mediana y baja rentabilidad electoral, de acuerdo a los resultados de cada partido político.Dijo que el IEE “quiso ir más allá” y le metió un ingrediente extra que no era necesario y con esto violentó el derecho de reelección.

