Chihuahua— Los dos agentes de la Policía Federal (PF) que fueron detenidos y presentados ante el juez de Control el jueves de la semana pasada, acusados del delito de extorsión agravada en perjuicio de un automovilista en esta ciudad, a quien le quitaron la cantidad de 5 mil pesos con la amenaza de que si se negaba le “darían una calentada y le sembrarían droga”, quedaron vinculados ayer formalmente a proceso penal.Fue en las salas penales del Centro de Justicia donde se realizó este martes al mediodía la diligencia en la que se resolvió la situación jurídica, sin embargo los elementos federales enfrentarán el proceso en libertad condicional, pues en audiencia previa, la juez María Guadalupe Hernández les impuso la medida cautelar de firmar semanalmente el libro de actas de la FGE, no salir de la ciudad y no acercarse a las víctimas y/o testigos, en vez de la prisión preventiva.La detención de los agentes federales “Carlos B.H.” y “Julio Cesar T.B.”, se realizó el pasado 11 de diciembre por la tarde en el estacionamiento de un conocido centro comercial ubicado en el bulevard Juan Pablo Segundo y Lombardo Toledano, en donde se implementó un operativo de arresto por parte de la Policía Estatal.En la carpeta de investigación aparece que los agentes interceptaron a la víctima en una patrulla oficial el 5 de diciembre cuando éste viajaba en su vehículo por las calles Sierra Magisterial y Sierra del Puma en la colonia Rinconada Los Nogales.Iba acompañado de su esposa, cuando los federales le exigieron que descendiera y tras acusarlo de ser un “halcón”, lo amenazaron de que si lo detenían tendría que pagar la cantidad de 20 mil pesos, “que mejor les entregará a ellos 6 mil pesos” narró el MP.Ante las amenazas, la víctima les dijo en ese momento que no contaba con ese dinero, que le dieran días para obtenerlo, por lo que tras obtener el número telefónico de la esposa de éste, los agentes le dijeron que ya sabían sus datos “y que no les hiciera una jugada porque lo buscarían para darle una calentada y sembrarle droga” se leyó en la audiencia.Después de múltiples llamadas y mensajes realizadas los días siguientes, se acordó la entrega del dinero el 11 de diciembre, para lo cual la Policía Estatal montó un operativo especial.Ese día los imputados acudieron a bordo de una patrulla de la Policía Federal, cuyo lema es “Servir y Proteger” lugar donde la víctima les entregó el dinero y se retiró, siendo los agentes sorprendidos por los elementos estatales y detenidos.

