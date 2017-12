Chihuahua— Ramiro Córdova Cárdenas, abuelastro de Alondra María Nolasco Corpus y señalado por la Fiscalía General del Estado como principal sospechoso en la desaparición de la menor, solicitó un nuevo amparo de la justicia federal en un juzgado distinto; sin embargo, el Juzgado Tercero de Distrito se declaró incompetente y lo remitió al juzgado anterior.De acuerdo con información publicada por el Consejo de la Judicatura Federal, la solicitud de Córdova es contra los jueces de Garantía del Distrito Judicial Morelos y el acuerdo quedó registrado el 12 de diciembre del año en curso bajo el número de expediente 1693/2017.“Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: este juzgado carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, en consecuencia, remítase al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua para que conozca del mismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional”, señala el citado documento.Ante esto, la madre de la menor víctima, Jessica Corpus, señaló que le parece injusto que con las evidencias que existen en su contra Córdova se atreva a solicitar otro amparo.“Estamos esperando para ver qué pasa con este amparo. Sabemos que le dijeron que regresara al juzgado anterior pero hasta el momento es todo, suponemos que todo esto lo está haciendo a través de sus abogados pero, con las evidencias que hay no me parece justo que lo haga, que se atreva a solicitar otro amparo”.Hasta ahora, agregó, el paradero del sospechoso sigue siendo un misterio ya que tuvo el tiempo suficiente de huir.“No sabemos nada del responsable. Aquí estaba en los primeros días y no se actuó como se debería. ¿Cómo pueden pensar que una niña de nueve años se podía ir sola en la madrugada? Se actuó mal por parte de las autoridades y gracias a eso pudo darse a la fuga. Con el primer amparo que solicitó tuvo tiempo de huir, nadie sabía a para dónde se había ido pero estaba escondido en Cuauhtémoc. La policía fue cuando el hijo llamó pero ya le había dado tiempo para irse y ahora no sabemos a dónde se fue”.Jessica dijo que en un principio se negaba a aceptar que él hubiese tenido que ver algo con lo ocurrido; sin embargo, el resultado de las pruebas de ADN fue lo que le dejó todo claro.“Al principio me negaba a creerlo, yo decía que la sangre era de la hermana porque ella tuvo una cortada en el pie y sí usó unas vendas para cubrirse la herida por eso yo decía que no era. Ya con el resultado del ADN me convencí”.

