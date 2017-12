Toman caseta en protesta por 'despojo' de tierras

Gran Morelos— Ejidatarios de La Laguna y Panalachi, en Bocoyna, y de Palomas en General Trías, ‘tomaron’ la caseta de la carretera Cuauhtémoc a Chihuahua de forma permanente, dijeron.Ello para pedir al Gobierno del Estado funja como mediador en el conflicto de lo que dicen se trata de un despojo por la empresa Transcanada por el paso del gasoducto Topolobampo a El Encino.En su mensaje, Miguel Angel Valois, comisariado ejidal en la Laguna, mencionó que el acuerdo por el cual pagó la empresa 9 mil pesos a cada comunero no se llevó a cabo con la participación de personal de la Procuraduría Agraria ni con la ayuda de un traductor, aprovechando la ignorancia de las familias de la Sierra para vender a un precio mucho menor al que demandaron vía querella ante la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Occidente.En su mensaje, el ejidatario forestal Óscar Díaz, del ejido Panalachi, mencionó que la empresa tomó una franja de terreno mayor al que inicialmente dijeron, obligando a la tala de más pinos, así como de las franjas de terreno boscoso para acceder al terreno por donde pasa el gasoducto, en una estimación que dijo puede llegar al millón de pinos, zona de deforestación que mencionó se trata de un ecocidio y de un riesgo para las familias, ya que citó 40 explosiones en el paso de este gasoducto en la Unión Americana.Asimismo, destacó que con esto, “es una invasión de una compañía extranjera (…) A nosotros nos tumbaron más de un millón de pinos, no hemos sabido, por qué hicieron más de 20 kilómetros de brecha de 25 metros de ancho, pero aparte de eso dónde quedaron esos caminos de acceso para llegar a esa brecha, hicieron una devastación del bosque tremenda, se aprovecharon de la ignorancia de la gente y de la falta de información y de la falta de asesoría”.Para el caso de la comunidad de Palomas, en el municipio de General Trías, son cerca de 70 familias las afectadas por el paso de este gasoducto, que obstruyó un pozo que abastece a la comunidad y sus actividades diarias, en donde se confirmó con un estudio pericial que la empresa Cdi (del grupo Transcanada) afectó dicho arroyo con una canalización que no fue suficiente y que contaminó el agua del pozo por hasta 3 meses, obligando a su población a tener que pagar el agua de pipas para sus actividades diarias, según lo dio a conocer Rocío García, representante legal de los cerca de 140 comuneros de Bocoyna y 70 de General Trías.A pesar de haber interpuesto una denuncia, lo único que se necesita para resolver este caso es que el Gobierno del Estado actué como mediador.

