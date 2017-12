Todos los gastos del Congreso se comprueban: administrador

Chihuahua— Los gastos que ejercen los diputados en comidas están justificados con facturas, además de que se trata de un fondo revolvente que se va reponiendo conforme se gasta, dijo Jorge Issa, administrador del Congreso del Estado.Esto luego de que se reveló que el Congreso gastó 776 mil 474 pesos tan sólo en su primer año de ejercicio para el pago de alimentos, bocadillos y coffee-break que se ofrecen a los diputados, según un informe proporcionado por el área de Transparencia del Poder Legislativo.Mencionó que el Congreso tiene un presupuesto para esa clase de gastos, pero no significa que se use de manera discrecional, sino que deben comprobar que se ejerció para lo que está programado.El diputado Miguel Vallejo expuso que los legisladores hacen la petición de una comida cuando reciben a personas que solicitan audiencias, pero que no lo utilizan para sus gustos.“No llevo la cuenta, pero cuando tenemos una comisión y se tarda tiempo se pide la comida, o cuando tenemos reuniones con ciudadanos que nos agendan reuniones también se pide autorización para una comida”, dijo.Mencionó que en las reuniones de la Junta de Coordinación Parlamentaria se acostumbra un desayuno, debido a que se citan antes de la sesión. Recalcó que no se trata de un recurso que llegue a los diputados, sino para las actividades que se desarrollan en el Congreso.El informe proporcionado por el área de Transparencia del Poder Legislativo, con fecha del 13 de diciembre, detalla que de octubre de 2016 hasta el mismo mes de 2017, se invirtieron 678 mil 362 pesos en los desayunos, comidas y cenas, así como en bocadillos y bebidas de las diversas reuniones y eventos en los que participaron los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias.A esa cantidad, según se establece, se suman otros 98 mil 112 pesos por concepto de alimentos, bocadillos y coffee-break también en beneficio de los representantes del pueblo. (Orlando Chávez)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.