'Escapa abuelastro otra vez'

Chihuahua— Ramiro Córdova, abuelastro de la niña Alondra Nolasco Corpus y quien es el principal sospechoso de su desaparición, fue visto en Cuauhtémoc hace un mes y medio, y aunque se dio parte a la Policía Ministerial, cuando ésta llegó, él ya no estaba.Lo anterior fue señalado por Jessica Corpus, madre de la niña de 10 años que hoy cumple tres meses en calidad de desaparecida.“Un hijo de Ramiro fue quien informó a la Policía. Aparentemente Ramiro estaba en Cuauhtémoc en la casa de unos familiares y llamó para pedir dinero, pero cuando la Policía llegó, él ya no estaba y la familia negó que hubiera estado allí en algún momento”.Alondra María fue sustraída de su domicilio en la colonia Vistas del Norte el 18 de septiembre pasado. Hasta el momento y al cabo de pesquisas, rastreos, recompensas y marchas, no hay avance alguno en la investigación que apunte a su paradero.“No hay nada que me diga dónde está mi hija, la Fiscalía ya no me ha informado nada y pues sus hermanos y yo, seguimos esperándola”.Jessica Corpus describió que han sido meses muy duros debido a la ausencia de su hija; sin embargo, mantiene la esperanza de que la pequeña regrese con vida y en buenas condiciones de salud.Alondra desapareció de su cama la madrugada del lunes 18 de septiembre. Su madre fue la primera en darse cuenta que no estaba en la casa.La búsqueda entre familiares, vecinos y amigos inició. Nada. Se hizo el reporte a la Policía Municipal y se interpuso la denuncia de desaparición ante la Fiscalía. El Protocolo Alba se activó al igual que la Alerta Ámber sin resultados, lo mismo que pasaría con los operativos de búsqueda y rastreos realizados posteriormente. La respuesta fue la misma: sin resultados.Ramiro Córdova participó activamente durante las primeras horas de búsqueda de la niña. Acompañó a la familia e incluso compareció ante la autoridad investigadora, ya que fue uno de los últimos adultos en ver a Alondra María horas antes de que se reportara su ausencia.Después tramitó un amparo y desapareció. Fue entonces cuando la Fiscalía realizó pruebas periciales al vehículo del abuelastro y encontraron rastros hemáticos al parecer de la niña.

