Chihuahua— “El aumento de 24 millones de pesos en viáticos en el Gobierno del Estado no está justificado”, expresó la diputada priista Adriana Fuentes, quien destacó que este y otros temas serán abordados en la reunión de la Comisión de Hacienda de hoy.Dijo que son varios los aumentos en el presupuesto estatal que van en contra de la supuesta política de austeridad que anunció el gobierno de Javier Corral hace un año.La diputada agregó que el Estado debe explicar para qué pide un aumento en viáticos, para qué personas y con cuáles fines, ya que hasta la fecha no han detallado en qué se gastaron los viáticos de este año, pero lo más importante es que no se ha visto un beneficio para Chihuahua.“Hace meses el gobernador viajó a China, pero también fue a París y hasta la fecha no se ha visto un beneficio real, y ahora están pidiendo que haya un aumento en los gastos para viajes… nos tienen que decir para qué y para quiénes son esos presupuestos, porque se dijo que se iban a reducir los gastos de representación, que no habría viajes más que los totalmente necesarios, que iban usar la tecnología para ahorrar, ya que serían utilizadas las videoconferencias, entre otras promesas”, dijo.Añadió que el Estado está lejos de tener una administración austera, porque no ha vendido las aeronaves, no venderá la Casa de Gobierno de la avenida Zarco, además de que usa el avión estatal para varios viajes, pero sin dar informes concretos. “Creo que no saben cómo justificar los gastos, lo vimos en la comparecencia del secretario de Hacienda, porque no dieron datos concretos”, mencionó.Enfatizó que aumentar en 24 millones de pesos los gastos de viáticos, según lo solicitado en el Presupuesto de Egresos del Estado, tendrá que ser bien explicado si pretenden que la solicitud pase por la Comisión de Hacienda.