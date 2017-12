El incremento que plantea el Gobierno del Estado a su presupuesto para viáticos desató el cuestionamiento de la sociedad civil.Hernán Ortiz Quintana, director de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), dijo que el Gobierno estatal no ha ofrecido resultados trascendentes para Ciudad Juárez, por lo que es impensable que aumente su gasto en viáticos.Desde el punto de vista del representante de Cimap, antes de justificar un aumento debe evaluarse si los viáticos pasados aportaron resultados.“Si sólo están viajando pero no vemos cómo aterrizan recursos para Juárez, no tendríamos por qué justificar un aumento. A fin de cuentas, en Juárez está la mayor parte de votantes del estado. No veo algo que el Estado haya sacado adelante aparte de aumentarnos el pasaje del camión”, señaló.Dentro del paquete económico 2018, el Estado busca 134 millones 100 mil pesos para viajes y traslados dentro y fuera del país. Si el Congreso local lo autoriza, la partida supondría un aumento de casi 24 millones de pesos en comparación con el Presupuesto de Egresos 2017, donde ese concepto tuvo 110 millones 459 mil pesos.“El Estado debería concentrarse en lo que se tiene que hacer en Juárez. No se ve nada concreto que se haya logrado en Juárez, además del incremento a la tarifa del transporte. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento está trabajando peor que nunca. Hay fugas de agua potable por toda la ciudad y todavía quieren viajar”, señaló Ortiz Quintana.Para el abogado Sergio Conde Varela, representante de la asociación civil Patria Nueva, como cada año los precios de los bienes y servicios tienden a subir, un aumento es justificable. Sin embargo, aclaró, sólo si se justifica y se transparenta a los ciudadanos.“Todos nuestros gastos suben, pero (las erogaciones públicas) tienen que estar justificadas. Los ciudadanos deben conocer para qué son y su efectividad”, dijo. (Fernando Aguilar / El Diario)

