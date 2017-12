Chihuahua— Janeth Adriana Ch. L. será presentada hoy ante el juez de Control, luego de que el pasado jueves fue detenida por robar un bebé.Autoridades habían informado que la llevarían ante un juez ayer.A la mujer, de 22 años, se le acusará de sustracción de menores, luego que el pasado lunes presuntamente raptó a un infante de apenas cinco días de nacido, en esa fecha, en la ciudad de Chihuahua.En la carpeta de investigación se logró establecer que lel 11 de diciembre, en las afueras del Hospital Central, la imputada abordó a la madre del menor para ofrecerle ropa para el recién nacido, por lo que ambas acordaron verse en una comercial en el Centro de la ciudad.Una vez en el punto de encuentro, la detenida pidió cargar al bebé, al que llevó en sus brazos hacia una estación del transporte público y tras un descuido de la madre, huyó en un vehículo Versa rojo.Las primeras indagatorias ministeriales determinaron que luego de sustraer al recién nacido, Janeth Adriana Ch. L., se subió a un automóvil del sistema Uber y calles más adelante descendió, para posteriormente abordar otro vehículo Volkswagen, Jetta.Agentes de la Unidad de Análisis iniciaron con una investigación ligando datos, direcciones y diversos elementos, con los que lograron contactar a la propietaria de la línea telefónica utilizada para solicitar el servicio de transporte, ya que la imputada no utilizó su celular.Además, los elementos de la AEI ubicaron diversos domicilios en los cuales podría encontrarse la imputada, por lo que permanentemente resguardaron las zonas.Cuando se logró dar con la identidad de la presunta responsable, se obtuvieron fotografías de la misma, a través de las cuales la madre del bebé reconoció plenamente a Janeth Adriana Ch. L. como la persona que le robó a su hijo.Los elementos de la AEI localizaron a la imputada en un domicilio de la colonia Las Granjas, donde ingresaron con autorización de un familiar y tras escuchar llorar al bebé, lo resguardaron de manera inmediata.En la vivienda, se logró la detención de Janeth Adriana Ch. L., quien se encontraba escondida en una de las habitaciones de la vivienda y posterior a ello se le dio aviso a la madre, quien fue trasladada por elementos investigadores a las instalaciones de la Fiscalía Zona Centro para que se encontrara con su bebé.Un médico adscrito a la Fiscalía realizó los exámenes médicos pertinentes al menor, y determinó que éste se encontraba en buen estado de salud.La Fiscalía General del Estado (FGE) busca a un cómplice de Janeth Adriana Ch. L., quien está detenida y acusada de robar al bebé Jonathan Isaac Perea Valenzuela. Dicha persona acompañó a la acusada el día de los hechos y conducía el vehículo de la marca Nissan en que se retiraron de la escena ya con el menor, esto, en el exterior de la estación del ViveBús de las avenidas Juárez y Ocampo, informó ayer el portavoz, Carlos Huerta Muñoz.La Fiscalía no ha logrado todavía establecer fehacientemente cuál fue el motivo que originó la sustracción del menor por parte de Janeth Adriana. El funcionario manifestó que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pretendía hacer la detenida. “Si se quería quedar con él; si quería suplantar a la madre o pasarlo a los Estados Unidos, todo eso se revelará en la audiencia de formulación de cargos y de vinculación a proceso”, mencionó.

