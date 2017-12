Negocian distritos para candidatos chihuahuenses

Los partidos que conforman la coalición para la elección federal Por México al Frente –Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)–, aún negocian la asignación de los distritos en los que postularán candidatos a diputados federales en Chihuahua.Mientras que en el PRD inicialmente se aseguró que les corresponderían dos distritos, el 02 y el 07; y en MC se informó que aún no les habían asignado ninguno, pero pugnaban por dos, uno de ellos con sede en la ciudad de Chihuahua; en el PAN se informó que eran siete para ellos y uno para cada uno de sus aliados.El dirigente estatal del PAN, Fernando Álvarez Monje, aseguró que al PRD le correspondió postular candidato a diputado federal en el distrito 02, que tiene sede en Ciudad Juárez y se extiende en 10 municipios rurales; y al MC, el 08, con sede en la ciudad de Chihuahua.“Las negociaciones la hizo el Comité Ejecutivo Nacional y se acordó que el 02 será para el PRD y el 08 para el MC, todos los demás para el PAN; siete para el PAN y uno y uno para PRD y MC”, afirmó ayer durante la visita que realizó a Ciudad Juárez.Con ello, al PAN le corresponderían el 01, 03 y 04, con cabecera en Ciudad Juárez; el 05, en Delicias; el 06, en Chihuahua, el 07, en Cuauhtémoc; y el 09, en Hidalgo del Parral.Sin embargo, el dirigente estatal de MC, Alán Falomir Sáenz, dijo que aún no hay certidumbre en la asignación de los distritos electorales federales, porque en Chihuahua quedaron dos distritos sin asignar en la coalición.“Digamos que todavía no está definidos los nueve distritos, están propuestas, creemos que entre el lunes o el martes haya una definición, pero en México no nos han confirmado en cuál o cuáles distritos vamos”, aseguró.Agregó que ellos propusieron a la Comisión Operativa Nacional contender en un distrito con sede en Ciudad Juárez y otro en Chihuahua, pero los dirigentes nacionales de los tres partidos coaligados todavía negocian la distribución de los distritos electorales.Pável Aguilar Raynal, dirigente estatal del PRD, no fue localizado para conocer su versión sobre los cambios anunciados por Álvarez Monje.Hace unos días manifestó que estaban satisfechos con el reparto que se hizo en el Frente a nivel estatal, porque encabezarían los distritos 02 y 07.Incluso, mencionó que en el distrito 02, que abarca una parte de Juárez y los municipios de Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Praxedis G. Guerrero, postularían a Javier Mendoza Valdez, ex diputado local y ex presidente municipal de Casas Grandes.Mientras que en el 07, que tiene sede en Cuauhtémoc, aún no habían determinado a su abanderado, porque no sabían si corresponderá a una mujer o a un hombre, para cumplir con la paridad de género.Álvarez Monje mencionó que aún no saben cuándo emitirán la convocatoria para las candidaturas a las diputaciones federales con sede en Chihuahua, porque mencionó que le corresponde a la dirigencia nacional hacerlo, lo que espera ocurra los primeros días de enero.