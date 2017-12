La Ley de Seguridad Interior, criticada por organizaciones de derechos humanos, fue avalada por la mayoría de los legisladores federales por Chihuahua.En el Senado de la República solamente la legisladora del PAN, Sylvia Martínez, votó en contra del dictamen. Los legisladores priistas Patricio Martínez y Lilia Merodio lo avalaron.Mientras que en la Cámara de Diputados, fueron todos los legisladores del PRI –a excepción de uno ausente– y una del PVEM quienes dieron su voto a favor para la ley, que ahora espera su publicación por el Ejecutivo federal.La madrugada del viernes 15 de diciembre, una mayoría de 71 votos a favor avaló la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Luego se volvió a mandar el dictamen a la cámara de origen (diputados) para que se aprobaran las modificaciones hechas a la propuesta original.Ayer mismo, en San Lázaro se recibió la minuta del Senado y los diputados procedieron a la votación que finalmente consiguió la mayoría requerida.Por parte del PRI, de los 7 diputados federales, 6 votaron a favor, ya que el priista Alex Le Baron no registró asistencia a la sesión.El resto de la bancada, compuesta por Brenda Borunda, Alejandro Domínguez, Juan Antonio Meléndez, Adriana Terrazas, Fernando Uriarte y Georgina Zapata, avaló la ley.A los priistas se sumó la diputada juarense María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, grupo parlamentario que apoyó la nueva legislación.El resto de los diputados federales por Chihuahua se ausentó de la sesión en la Cámara, en un intento de romper el quórum requerido para interrumpir el desarrollo de los trabajos legislativos y con ello la votación.Por el PAN, los diputados Juan Blanco, Cristina Jiménez y Luis Fernando Mesta, y por el PRD Hortensia Aragón, estuvieron ausentes en la votación.Todos estos legisladores habían votado en contra del dictamen en la sesión del 30 de noviembre, cuando en San Lázaro se discutía la legislación como cámara de origen, a excepción del panista Juan Alberto Blanco, que se abstuvo en aquella ocasión.El proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.Minimizan abusosLos abusos cometidos por el Ejército durante su intervención en Ciudad Juárez fueron minimizados por legisladores federales que dieron su aval a la Ley de Seguridad Interior.Aunque Adriana Terrazas, diputada juarense del PRI, reconoció las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas castrenses durante su intervención en la ciudad fronteriza, justificó la conducta de los militares al adjudicar las mismas acciones a otras corporaciones de seguridad.Incluso, la diputada consideró “loable” la labor desarrollada por el Ejército durante su presencia en Ciudad Juárez.“Se habla solamente de lo malo, pero el Ejército ha sido loable, se habla de los abusos del Ejército, pero también de las policías municipales, estatales, son cosas que no podemos negar que hayan sucedido en todas las épocas en todas las corporaciones, no únicamente del Ejército”, comentó Terrazas.La legisladora del PRI aseguró que con la nueva legislación se regula la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública, lo que significa un beneficio para los ciudadanos.“Lo que pretende esta Ley de Seguridad Interior es regular, actualmente los soldados se encuentran en el Estado de Chihuahua, no estaba regulado, ahora tendrá el Ejército que ir solicitud del Gobierno e informar cuál es el objetivo a perseguir con su presencia en los estados. No se pretende que los militares salgan a todo el país”, mencionó.A pesar de reconocer las violaciones a derechos humanos cometidas por militares, María Ávila, del Partido Verde, dijo que la presencia del Ejército, ahora regulada, evitará la repetición de abusos.“Cuando entró a nuestra ciudad, El Ejército estaba sin ninguna regulación, hacía funciones atendiendo a un mando no regularizado. Sin reglamentación, sin sanción, sin que pudieran contenerse y algo de lo que se tuvo mucho trabajo antes de aprobar esta ley es que se asegure que ahora siempre vayan con respecto a los derechos humanos, pese a riesgos y amenazas.“Todas estas cuestiones están bien salvaguardadas y no habrá ningún tipo de medidas como las que vivimos anteriormente”, dijo Ávila.Los senadores Merodio y Martínez fueron contactados para conocer su opinión, sin embargo no respondieron a la solicitud de entrevista.