La alianza conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PNA) para la Presidencia de la República no postulará candidatos en Chihuahua a diputados federales y senadores.Cada uno de los partidos políticos propondrá a sus propios candidatos a los cargos de elección federal, pero todos abanderan al precandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña.Sin embargo, el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, dijo que a partir del lunes analizará con sus homólogos del PVEM y PNA en el estado si irán aliados para la elección local.“En el tema federal se determinó que vamos los tres en alianza total en la candidatura para la Presidencia con Meade, pero en el tema de las diputaciones federales y Senado cada partido postulará a sus candidatos, no vamos en alianza en lo federal en Chihuahua”, dijo Bazán.Explicó que el PRI postulará nueve candidatos a diputados federales, de los que cinco deben ser mujeres y tres jóvenes, mientras que para el Senado será un hombre y una mujer.Las convocatorias con las bases de participación se prevé emitirlas a partir del 2 de enero del próximo año.El acuerdo nacional de la coalición parcial establece que designarán candidatos a senadores y diputados federales en algunos estados de la República y el partido que será postulante de cada cargo.Para el Senado la coalición será únicamente en los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.Para diputados federales, la coalición tendrá efecto en los estado de Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Quintan Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.Bazán Flores agregó que para la elección local en Chihuahua, la Comisión Política Permanente del PRI le autorizó empezar diálogos con los partidos con los que van coaligados a nivel nacional para analizar la viabilidad de concertar una alianza local para postular candidatos a las presidencias municipales, sindicaturas y diputaciones locales.“Puede ser una alianza parcial nada más para unos distritos o para unos municipios, eso lo vamos a determinar conforme avancen las pláticas, tenemos por calendario, me parece que hasta el 15 de enero para registrar la coaliciones en el Instituto Estatal Electoral, nos queda un mes y hay que ir considerando dónde son prudentes y dónde no”, agregó.Por ejemplo, mencionó que en algunos municipios rurales han considerado ir con PNA y en Ciudad Juárez con el PVEM, pero depende de las particularidades de cada región.De acuerdo al calendario electoral, la fecha para el registro de precandidaturas para los cargos de elección popular locales será el 19 de enero.El PRI detalló que prevén designar candidatos para alcaldes y síndicos mediante convención de delegados en los municipios de Aquiles Serdán, Bachíniva, Balleza, Batopilas, Buenaventura, Carichi, La Cruz, Cusihuiriachi, Chínipas, El Tule, Galeana y Gómez Farías.También en Guachochi, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Huejotitán, Jiménez, Maguarichi, Manuel Benavides, Morelos, Moris, Namiquipa, Ocampo, Praxedis G. Guerrero, Rosales, Rosario, San Francisco del Oro, San Francisco de Conchos, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza.Este mismo método se aplicará para la elección de candidatos y candidatas para los distritos electorales: el 04, 05 y 06 con sede en Ciudad Juárez; el 12, 15, 16, 17 y 18, en Chihuahua; el 14, en Cuauhtémoc; 19, en Delicias; y 22, en Guachochi.En tanto, el método de designación de candidatos a las alcaldías y sindicaturas se aplicará en Ahumada, Aldama, Allende, Ascensión, Belisario Domínguez, Bocoyna, Camargo, Casas Grandes, Chihuahua, Coronado, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Delicias, Gran Morelos y Parral.Además, en los municipios de Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Julimes, López, Madera, Matachí, Matamoros, Meoqui, Nonoava, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Riva Palacio, San Francisco de Borja, Santa Isabel, Satevó, Saucillo, Santa Bárbara y Temósachi.En los distritos locales electorales 01, con sede en Nuevo Casas Grandes; 02, 03, 07, 08, 09 y 10, en Ciudad Juárez; 11, en Meoqui; 13, en Guerrero; 20, en Camargo y 21 en Parral, designarán a los candidatos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.