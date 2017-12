Exigen a Congreso depurar comisiones inactivas

La falta de dictámenes, de reuniones y en general de trabajo legislativo de las comisiones especiales del Congreso de Chihuahua fue criticada por activistas.El Legislativo ocupa el segundo lugar a nivel nacional en número de comisiones especiales, con 14, según lo informado por el Primer Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales del Inegi.Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres, llamó a los diputados a hacer una revisión de dichas comisiones especiales y cuáles son verdaderamente necesarias.La abogada recordó que, en su origen, las comisiones especiales obedecen a necesidades específicas y coyunturales y pueden representar avances en investigación y legislación.Sin embargo, consideró que en el caso de México, hace falta seguimiento al trabajo que realizan este tipo de órganos.Por ello, dijo, es necesario priorizar temáticas y revisar qué comisiones siguen siendo vigentes, para apurar su trabajo.René Moreno, integrante de la asamblea de Wikipolítica Chihuahua, dijo que es preocupante que existan tantas comisiones especiales si se considera que ni siquiera las ordinarias cumplen con sus obligaciones de ley.El activista consideró que de las 14 comisiones especiales, solamente dos han tenido avances en términos legislativos, la Anticorrupción y la Especial de Seguimiento de Feminicidios. El resto, afirmó, son prácticamente inexistentes.“Las demás son como un cero a la izquierda. A la hora de hacer trabajo en comisiones, por lo que hemos notado normalmente de 5 o 6 diputados, trabajan dos, a los demás no les importa. No me queda claro para qué algunos diputados y diputadas se proponen para una comisión si no le van a poner interés”, sentenció.Moreno recordó la experiencia que el colectivo Wikipolítica tuvo en la discusión de la reforma electoral, en la que no fueron incluidas sus propuestas. Por ello, criticó que las comisiones especiales realicen mesas técnicas que en realidad no tienen influencia en la legislación final.“Las mesas técnicas tienen carácter consultivo y cuando algo es meramente consultivo, el 90 por ciento de tiempo no le van a poner ni atención”, refirió.El Diario publicó ayer que algunas de las 14 comisiones legislativas no han realizado ningún estudio ni dictamen de iniciativas. Algunas, ni siquiera han sesionado, como la Comisión Especial de Gestión Social y Tramitación Popular Ciudadana, que únicamente se instaló el 26 de octubre del año pasado y desde entonces no ha tenido actividad.