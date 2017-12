La presentan hoy ante juez

Chihuahua— La defensa de Janeth Adriana, de 22 años, quien aparece como responsable de haber sustraído el pasado 11 de diciembre, al bebé Jonathan Isaac Perea Valenzuela, solicitó ayer a la Fiscalía Zona Centro someterse a un juicio de procedimiento abreviado.Lo anterior para no ir a un juicio oral, donde por la sustracción así como privación de la libertad del infante, podría alcanzar una pena de siete a 20 años de cárcel. Para optar por esa figura, que le garantiza una sentencia menor, debe aceptar la culpa.Hoy, la mujer quien fue arrestada en un domicilio de la colonia Granjas, será presentada ante el juez de Control en donde el agente del Ministerio Público le formulará los cargos penales.El fiscal general del Estado, César Peniche, explicó que desde el día del rapto se recabaron datos y se logró con testigos establecer la mecánica del delito, lo que permitió el operativo para rescatar al bebé.Agregó que se rastreó el servicio de taxi y que eso llevó a un vehículo particular, lo que permitió ubicar a un propietario y un domicilio, y que así sucesivamente los investigadores fueron encontrando el camino, hasta que finalmente se logró tener la certeza del lugar donde se encontraba un bebé, narró Peniche.Finalmente la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) llevó a cabo el operativo y afortunadamente localizó al menor sano, por lo que de inmediato fue entregado a su mamá biológica.Para la familia del bebé, podría haber más implicados en el rapto el pasado lunes 11 de diciembre.Lo anterior de acuerdo con Jesús Perea, abuelo del menor quien indicó no poder dar entrevistas debido a que la Fiscalía prohibió a la familia hablar con representantes de los medios de comunicación.Dijo que se descarta que la casa donde se ubicó a su nieto pertenezca a alguna familiar cercana como se ha manejado sin embargo, “sí podría haber otras personas implicadas”.“Ha habido muchas equivocaciones e información errónea, quienes dicen que hay una tía en este asunto no saben lo que ha pasado. También en las redes sociales se han manejado muchas cosas a favor y en contra. Se agradece a la gente que esté atenta porque de alguna forma eso nos ayudó a encontrar al bebé pero, la situación que enfrentamos cuando se lo llevaron fue muy difícil porque no sabíamos nada sobre su paradero. Los comentarios negativos no solo afectan a la madre sino a todos los involucrados. Se dijo que si el bebé se había regalado o incluso cambiado por un bulto de ropita, pero, cómo se va a basar la felicidad de alguien en el bebé de otra persona”.Perea indicó que el bebé permanecía en casa bajo el cuidado de “todos” y tanto la madre como el menor se encuentran en buen estado. Agregó que hablarán con la prensa cuando la Fiscalía les autorice con la intención de “no entorpecer la investigación”. (Con información de Salud Ochoa)

