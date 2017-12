Bachíniva— Grupos armados atacaron ayer en la madrugada la Comandancia de Seguridad Pública Municipal de Bachíniva.En el lugar mataron a un elemento de la Policía, en cuyo torso escribieron un mensaje que es analizado por las autoridades.De acuerdo con los primeros reportes policiacos, los criminales lanzaron bombas ‘molotov’ y botes con gasolina e incendiaron parte de las instalaciones de la comandancia y dos patrullas que terminaron totalmente calcinadas.Peritos aseguraron casquillos de fusiles de asalto esparcidos en la carretera que lleva a la comunidad; se contabilizaron cerca de 50 elementos balísticos frente a la comandancia y al menos 20 más en el estacionamiento diseñado para Protección Civil y Bomberos.Los ruidos de las detonaciones alertaron a la población poco antes de que amaneciera; algunos de ellos comenzaron a reportar los hechos al número de emergencia 911 solicitando la presencia y el apoyo de la Policía. Eran alrededor de las 5 de la mañana.Localizado a una hora de la ciudad de Cuauhtémoc, Bachíniva tiene poco más de 2 mil habitantes, quienes en su mayoría permanecieron refugiados en sus domicilios.De acuerdo con los testigos, más de 20 hombres a bordo de camionetas y con armas de alto poder ingresaron al poblado y se dirigieron a la comandancia para iniciar el ataque que, según información oficial, fue repelido por dos agentes que se encontraban en el interior.Uno de ellos, identificado como Salomón Santos Grijalva, perdió la vida en el lugar.Su cuerpo se localizó al pie de la carretera, a unos 200 metros de la comandancia, con un balazo en el pecho del lado izquierdo.Los sicarios que atacaron el lugar, se tomaron también el tiempo para rasgar las ropas del policía victimado y sobre su piel, escribir con un marcador de textos color negro, un mensaje que se presume está dirigido a un cártel rival que opera en Cuauhtémoc.En la escena del ataque, era posible observar las dos patrullas de la Policía y un vehículo particular que estaba estacionado dentro de las instalaciones de la comandancia, que quedaron consumidos por el fuego. En tanto que la puerta y los ventanales de la comandancia se observaron destruidos por las balas y los objetos lanzados para iniciar el fuego; en las paredes, los huecos de los impactos producidos por los disparos.Tras el ataque, las escuelas suspendieron actividades, lo mismo que el comercio y la Presidencia Municipal. La alcaldesa Irma Delia Morales Mendoza, no fue localizada durante un recorrido que hizo ayer El Diario.Al arribo, horas después de que ocurrieron los hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron el levantamiento de las periciales y el resguardo del lugar.Agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) desplegaron un operativo en la zona sin que consiguieran dar con el paradero de los responsables del ataque armado.El cadáver del policía fue levantado pasadas las 10:00 de la mañana por personal del Servicio Médico Forense (Semefo).En el lugar, los peritos de la FGE aseguraron una camioneta pickup Chevrolet línea S10, color gris, modelo 1990, placas DX-88354, así como casquillos calibres .223 milímetros, 7.62x39mm y 9 mm.La presencia policiaca generó un poco de confianza entre algunos pobladores que reactivaron sus actividades, aunque expresaron el temor de que hechos similares pudieran repetirse.Hasta ayer por la tarde, los docentes aún no determinaban si hoy se reanudaban las clases o hasta el lunes. (Staff / El Diario)

