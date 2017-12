'Chantajea' consejera de la Judicatura a diputada del PAN

Chihuahua— La diputada panista Nadia Xóchitl Siqueiros Loera mostró ayer varios mensajes de texto que le envió la consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Luz Estela Castro Rodríguez, en los que le condiciona su apoyo luego de que cuestionó a un funcionario estatal.Entre los mensajes que le mandó Castro y que la legisladora local del Partido Acción Nacional (PAN) exhibió públicamente se lee textualmente: “Qué difícil es apoyarte para la reelección después del ataque a Víctor Quintana, la soberbia no es buena consejera. Suerte”.Y ante la respuesta de un signo de interrogación que le mando la legisladora albiazul, Castro Rodríguez le respondió: “Eso Nadia que estamos para apoyar los esfuerzos del Ejecutivo y sus colaboradores y no para denostar su trabajo. Eso se lo dejamos a los priístas no?”.La información de los mensajes enviados por la consejera jurídica se propagó rápidamente ayer en el Congreso del Estado, donde los diputados se reunieron para la comparecencia del secretario de Hacienda del Estado, Arturo Fuentes Vélez.Durante la comparecencia de Víctor Quintana en el Congreso de Chihuahua el miércoles pasado, Siqueiros le cuestionó por qué pedía un presupuesto de 700 millones para el próximo año si había un subjercicio en su dependencia por 180 millones de pesos.Esto supuestamente según documentos del 30 de noviembre que llegaron a la Comisión de Desarrollo Social del Poder Legislativo.El día siguiente Quintana aseguró a El Diario que los datos que tenía la diputada Siqueiros estaban “desactualizados”, y que el presupuesto pendiente a ejercer era de sólo 5 millones de pesos, además de que el plazo para ejercer el presupuesto no había terminado.“Aún faltan 15 días (para realizar el gasto)”, explicó entonces el titular de la dependencia estatal.Según Siqueiros Loera, “no es la primera vez que (Luz Estela) me manda mensajes de esa naturaleza”.Castro Rodríguez se abstuvo ayer en responder a los señalamientos públicos de la diputada del PAN.La encargada de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura, Dora Villalobos Mendoza ante la petición que hizo El Diario la mañana de ayer de entrevistar a Castro Rodríguez, respondió que se iba a enviar un comunicado de prensa, sin embargo horas más tarde indicó que “Lucha decidió no enviar comunicado ni declarar”.La mañana anterior comenzó a circular un mensaje de Whatsapp en el que presuntamente la Consejera de la Judicatura Luz Estela “Lucha” Castro reprendió a la diputada panista Nadia Siqueiros por poner en duda el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estatal.El titular de la dependencia estatal, Víctor Quintana, no quiso profundizar en los hechos, sólo dijo que “es problema de ellas. No voy a fijar ninguna posición”.

