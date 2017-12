Dejan al Centro de Convenciones otra vez sin presupuesto

Chihuahua– El presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado no contempla para 2018 recursos para la construcción del Centro de Convenciones o el estadio de futbol en Ciudad Juárez.Así lo indicó ayer en su comparecencia ante el Congreso, Norma Ramírez Baca, titular de esa dependencia, al ser cuestionada sobre los dos temas por la coordinadora del PRI, Isela Torres.Dicho proyecto suma ya 19 años varado y hasta la fecha –a casi 4 años de que inició la obra–, no hay recursos para continuarla e incluso van dos ocasiones en que se coloca una primera piedra.Leticia Ortega, legisladora de Morena, cuestionó la poca, si no es que nula, obra pública en la administración actual.En respuesta, la funcionaria puntualizó que se enfocan en obras de beneficio y alcance a la comunidad y no de las denominadas “de gran calado”.Ramírez Baca solicitó al Congreso un presupuesto de 962 millones de pesos para 2018, 300 más que los 663 millones de 2017.Asimismo indicó que el presupuesto federal para Chihuahua contempla fondos suficientes para finalizar la carretera Chihuahua a Delicias y la vía corta a Parral, ambas en construcción durante varios años.De igual forma precisó que para finalizar y lograr operar el aeropuerto de Creel son necesarios 194 millones, de los cuales sólo 50 están programados a aplicarse el próximo año.Por su parte, el grupo parlamentario del PAN, aseguró que el Gobierno estatal se encontrará en condiciones para empatar hasta 556 millones de pesos con municipios de ser aprobado el presupuesto planteado en obra.Así como casi mil millones de pesos para ser empatados con la Federación, con los que se atenderán casos de Chihuahua y Delicias, donde están considerados 320 millones de pesos para puentes, aseguró la bancada en comunicado de prensa.Desde hace 19 años, se planeó la construcción de un Centro de Convenciones en Ciudad Juárez, y hasta la fecha —a más de 3 años de que inició la obra—, no hay recursos para continuarla e incluso en dos ocasiones se colocó la primera piedra.Durante 8 años fue proyectado para construirse en los Hoyos de El Chamizal, luego en el Centro Histórico y finalmente quedó en el Hipódromo. El plan ha “peregrinado” por años.El Centro de Convenciones y Exposiciones empezó a construirse en mayo de 2010 en dos hoyos de El Chamizal, entre las calles Xochimilco y Constitución, pero se frenaron los trabajos poco después del cambio de administración en los gobiernos estatal y municipal.La obra se paró cuando las autoridades estatales ofrecieron a los promotores, adheridos al Fideicomiso Paso del Norte, reubicarla al Centro Histórico como parte del proyecto de regeneración de ese sector.El proyecto es de los empresarios y requiere una inversión superior a 400 millones de pesos, por eso crearon durante la administración del alcalde, Jesús Macías, el Fideicomiso Paso del Norte.La primera piedra —la segunda— del Centro de Convenciones se colocó en mayo del 2013 en una ceremonia que fue encabezada por el entonces gobernador César Duarte Jáquez quien fue flanqueado por el también presidente municipal, Héctor “Teto” Murguía Lardizábal.En septiembre del 2015, la edificación se quedó sin recursos, ya que de los 600 millones que cuesta todo el proyecto, la Federación aportó sólo 100 millones, de los cuales se licitaron 46 millones de pesos, pero se amplió la obra.En esta primera etapa no se incluyó la cimentación del Centro de Convenciones, aunque esto se había proyectado desde el principio.

