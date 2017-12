Chihuahua— Después de tres días de búsqueda, fue localizado el bebé raptado de los brazos de su mamá en la ciudad de Chihuahua y se detuvo a una mujer, quien al parecer fingió su embarazo y el parto antes de cometer el delito.Jonathan Isaac Perea Valenzuela, de menos de una semana de nacido, fue encontrado sano la noche del pasado jueves en esa misma ciudad.Según estudios periciales médicos y ginecológicos que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó a la detenida, Janeth Adriana, de 22 años, nunca dio a luz.Ni siquiera estuvo embarazada como lo hizo creer a amigos durante los últimos meses de gestación y por lo cual, le organizaron un ‘baby shower’ el 11 de noviembre en esta ciudad, se detalló.Para llevar a cabo ese engaño, Adriana difundió a través de redes sociales el nacimiento de ‘su hijo’ al que llamó Ian, el 6 de diciembre pasado en el Hospital Thomason, en la ciudad de El Paso, esto es, un día antes del nacimiento en el Hospital Central, de Isac Perea, el recién nacido que se le señala de robar.El Diario intentó verificar ante el Registro de Nacimientos de dicho nosocomio si existía el reporte de un parto practicado a Adriana, o el nacimiento de Ian, pero no se obtuvo respuesta debido a políticas de privacidad de la clínica estadounidense.El día del supuesto nacimiento, Adriana compartió dos fotografías en su perfil de Facebook en las que presumía la llegada de su bebé. “Te amo infinitamente hijo(sic)”, rezaba la publicación. Pero el niño que aparecía en la foto tampoco era suyo.Ayer, otra madre chihuahuense, Carmen Pérez —nombre ficticio a petición de anonimato—, afirmó reconocer la fotografía que la plagiaria había publicado el día del evento del supuesto nacimiento de Ian: “Es una foto de mi cesárea. El de la foto es mi hijo”, dijo a El Diario.La imagen que plagió Adriana en realidad fue tomada el 15 de julio en la clínica Christus Muguerza, donde se llevó a cabo el parto del segundo hijo de Carmen Pérez.La conducta de la acusada conmocionó a sus amigos, ellos creían que sí estaba embarazada y que había dado a luz en los Estados Unidos. “Está todo muy confuso. Por eso pensamos que se trataba de alguna equivocación”, dijo una de sus amistades.Amigas de ella afirmaron incluso haber asistido al ‘baby shower’ de Ian, y proporcionaron fotos a El Diario para confirmar el festejo. En las imágenes aparece Adriana portando un ‘corsage’ azul.El día del supuesto parto, la hermana de la presunta plagiaria, identificada por sus amistades como Paola, colgó en Facebook retratos de la ‘embarazada’ ingresando al Hospital Thomason. Amigos que vieron aquellas fotos aseguraron que dichas publicaciones fueron borradas recientemente.Según éstos, la solvencia económica de Adriana era buena: visitaba buenos bares y tenía un carro del año, y su perfil en Facebook puede ser una prueba de ella. Estudiaba en el Tecnológico de Chihuahua.En septiembre, ella les confesó que ya tenía seis meses de embarazo. Días después, en la celebración del Grito de Independencia, fueron a festejar a un bar. Las amigas increparon a Adriana porque consumía bebidas alcohólicas y ella aseguró que no pasaría nada. Nadie se explica hoy qué fue lo que sucedió.El lunes 11 de diciembre Adriana se acercó a Pamela Guadalupe Perea, madre de Issac, en el Hospital Central, para ofrecerle ropa de bebé. La afectada declaró a las autoridades, que le aseguró ser de Ciudad Juárez y que estaba de visita para asistir al parto de su hermana.Con esa excusa la convenció para verse en las calles Juárez y Ocampo y entregarle las prendas para el infante. Durante el encuentro, la presunta plagiaria, sostuvo en sus brazos a Issac y en un descuido de Pamela, huyó con el bebé a bordo de un vehículo del servicio de Uber que había solicitado de forma previa.Según la Fiscalía, Adriana bajó cuadras más adelante para fugarse en un automóvil particular. Ese mismo día, a las 10:30 de la noche publicó en Facebook, una fotografía del bebé raptado en la que escribió: “hogar dulce hogar bebé ian (sic)”.Tras el arresto, su hermana Paola contó a sus amistades que Adriana realmente había perdido al bebé en el parto y que al regresar a esta ciudad pactó un acuerdo con Pamela Perea para que le “regalara” a Issac, según informaron a El Diario quienes escucharon esta versión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.