Inactivas, comisiones creadas por diputados

El Congreso de Chihuahua ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el número de comisiones especiales, la mayoría con apenas un par de asuntos y sin dictaminar.Son 14 a las que se les asignó presupuesto y la consigna de revisar asuntos especiales como la deuda pública o la conmemoración del centenario de la Constitución federal.El número representa apenas una menos que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de acuerdo con los resultados del Primer Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Además de diputados, las comisiones especiales están formadas por secretarios técnicos.Algunas incluso han organizado mesas técnicas (con el gasto correspondiente), sin que a la fecha hayan dictaminado un solo asunto.Es el caso de la Comisión Especial de Asuntos Forestales, que ha realizado 10 reuniones de la Mesa Técnica para el Análisis de la Iniciativa de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chihuahua, más seis reuniones de comisión.Sin embargo, la instancia legislativa no ha logrado dictaminar el único asunto asignado: la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chihuahua, turnada para su estudio desde el 4 de abril pasado.El abogado Gerardo Cortinas Murra cuestionó la existencia de algunas de las comisiones especiales del Congreso chihuahuense.“Se trata de comisiones no permanentes, sin embargo estoy viendo algunas que son comisiones especiales ‘fantasma’, que ya debieron haber desaparecido. Son comisiones caducas ya que no pueden presentar informes relevantes ni vinculantes”, dijo el especialista.Del total de 14 comisiones especiales, comentó, únicamente la relacionada con el Sistema Anticorrupción y la de Atención del Servicio Público de Transporte (ViveBús), tendrían sentido.El resto, como la Plural para Conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrían que haber desaparecido ya, dijo Cortinas Murra.El abogado citó el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso, donde se establece que las Comisiones Especiales se crean para un trabajo específico y que cuando este concluye, o termina la Legislatura, se extinguen.Sin embargo, las 14 comisiones permanecen vigentes, de acuerdo con la información pública del Legislativo.El censo, según informó Priscilla Soto de la Secretaría de Asuntos Legislativos, incluyó información tanto de 2016 como de 2017, dependiendo de la redacción de la pregunta solicitada por Inegi.Los datos referentes a las comisiones especiales corresponden a la actual Legislatura.La Comisión Especial de Atención a Grupos Vulnerables con tres integrantes, ha atendido 14 iniciativas y emitido sólo cinco dictámenes.También ha realizado 13 reuniones y 18 mesas técnicas, incluidas las del análisis para la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos en el estado, que sigue sin dictamen.La Comisión Especial de Revisión de Deudas Diversas del Estado, por ejemplo, tiene la finalidad de “revisar permanentemente el estatus que guarda la deuda, así mismo, el coadyuvar con la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.También se le pidió conocer los mecanismos de pago que se han implementado para agilizar el proceso de cumplimiento de liquidar los adeudos y dar una solución ante esta problemática, de acuerdo con el informe entregado por la instancia.Esa comisión ha tenido solamente dos reuniones, una el 14 de octubre de 2016 y otra el 22 de agosto de 2017, y no presentó dictamen ni posicionamiento alguno relativo a la reestructuración de la deuda.De hecho, esta comisión no ha presentado un solo asunto, según se desprende del informe y de la página de Internet del Congreso. (Itzel Ramírez / El Diario)Encuentros Comisión24 Especial del Agua13 Especial de Atención a Grupos Vulnerables10 Especial de Movilidad Urbana9 Especial Anticorrupción8 Especial de Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes7 Plural para Conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6 Especial de Asuntos Forestales5 Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado y de los Planes Estatales de Desarrollo y de Seguridad Pública5 Especial para la Atención del Servicio Público de Transporte (ViveBús)4 Plural para la Designación de Comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua3 Especial de Seguimiento de Feminicidios en el Estado de Chihuahua2 Especial de Revisión de Deudas Diversas del Estado1 Especial de Gestión Social y Tramitación Popular Ciudadana(*) Especial Interinstitucional con Perspectiva de Igualdad de Género y Derechos Humanos(*) Sin información disponible

