Despliegan operativo para detener a agresores de Bachíniva

Chihuahua— Personal de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Agencia Estatal de Investigación, desplegaron un operativo para dar con los responsables del ataque armado a la Comandancia de la Policía Municipal de Bachíniva.El ataque armado se registró a las 06:00 horas de hoy, con un saldo de un policía municipal caído que respondía al nombre de Salomón Santos Grijalva, así como daños en las instalaciones, dos patrullas y un vehículo particular quemados.En relación a los hechos, se tiene que un grupo de alrededor de 20 personas armadas dispararon contra la comandancia y arrojaron botes con gasolina al interior de las instalaciones, agresión que fue repelida por dos elementos que ahí se encontraban,En el lugar, peritos de la Fiscalía aseguraron una camioneta pick up Chevrolet, línea S10, gris, modelo 1990, placas DX88354, así como casquillos calibres .223mm, 762 X39mm y 9mm.La movilización policiaca en la que participan además de elementos de la CES, diferentes fuerzas de seguridad pública, inició la madrugada de hoy en atención a llamadas telefónicas recibidas en el número de emergencias 911.Por instrucciones del comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, se activaron los elementos asentados en las diferentes comandancias de la región en la coordinación con los diferentes cuerpos de seguridad para dar con los responsables.“Estamos trabajando, le pedimos a la población que estén tranquilos, hemos duplicado el número de agentes y estaremos ahí hasta capturar a quienes han venido a desestabilizar la tranquilidad de los chihuahuenses” expresó Aparicio Avendaño.Señaló que los enemigos de la paz harán lo posible por debilitarnos, pero no se bajará la guardia, y seguiremos combatiendo de forma frontal al crimen organizado, como nos lo ha pedido el fiscal general César Augusto Peniche Espejel”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.