Los lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas locales aprobados por el Instituto Estatal Electoral (IEE) impactarían a siete presidentes municipales y dos diputadas locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró el dirigente estatal Omar Bazán Flores.Explicó que bajo las reglas emitidas por la autoridad electoral en materia de género, la diputada local por el distrito 03 con sede en Ciudad Juárez, Rocío Grisel Sáenz Ramírez, no se podría reelegir, porque se plantea que la candidatura debe ser para un hombre.En la misma situación estaría Imelda Irene Beltrán Amaya, diputada local por el distrito 22 con sede en Guachochi.“En un ejercicio que hicimos, de los 31 alcaldes que tenemos, siete serían perjudicados, no podrían relegirse por los criterios del Instituto, el resto sí, porque tenemos más de 30 municipios que no gobernamos y podemos compensarlos”, mencionó.En el caso de los distritos locales, el dirigente priista comentó que de los cinco que ganaron en las elecciones del año pasado, sólo dos diputadas pretenden reelegirse, pero con los criterios establecidos por la autoridad electoral no podrían.“A las dos les afectaría, a la diputada Beltrán de Guachochi y a Rocío Sáenz de Ciudad Juárez, por los lineamientos que el Instituto aprobó, porque se plantea un género distinto al de ellas”, agregó.Por ello, dijo que impugnaron el acuerdo que el Consejo Estatal del IEE aprobó el 1 de diciembre y esperarán la resolución del Tribunal Estatal Electoral (IEE).El PRI presentó el 5 de diciembre el recurso de apelación ante el TEE, por el acuerdo correspondiente a los lineamientos de paridad de género para las candidaturas a las diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas para el proceso electoral 2017-2018.El partido argumentó que los lineamientos no aseguran la equidad de género efectiva en el acceso a las cargos públicos, ya que confundieron la competitividad en los municipios y distritos con el mayor o menor número de votos obtenidos.Esto es, se basa exclusivamente en la mayor a menor cantidad de votos que obtuvo cada partido en las demarcaciones, pero eso no significa que sean los de mayor a menor posibilidad de ser ganados por mismo instituto político.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.