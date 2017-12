Madera— Un hombre fue ejecutado y su cuerpo utilizado para dejar un narcomensaje a 15 personas, entre ellas policías y exagentes, en el municipio serrano de Madera.Los señalados en una cartulina que dejaron junto con el cadáver fueron amenazados a dejar esa comunidad a más tardar hoy.La víctima fue reportada cerca de las 7:30 de la mañana de ayer en las calles Quinta y Tercera en el Monumento a los Venados, que se ubica en una glorieta que da acceso a la cabecera municipal de Madera.Posteriormente familiares identificaron a la víctima como José Adrián Ibarras Villegas, de 28 años, y aunque portaba ropa de camuflaje tipo táctico, dijeron que era de oficio jornalero.El cuerpo presentó huellas de tortura y un orificio en la cabeza producido por disparo de arma de fuego.Sobre el cuerpo semidesnudo, criminales dejaron una cartulina blanca donde advierten que lo mismo les sucederá a 15 personas nombradas en una lista, todas del sexo masculino y algunos identificados como elementos en activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Madera, si en 24 horas no dejaban el municipio, plazo que termina hoy.Este mensaje del grupo criminal liderado por un hombre que se hace llamar “El Jaguar”, se da en el marco de los anuncios de Gobierno del Estado tratando de calmar la psicosis de los habitantes de la Sierra por la inseguridad que prevalece.El anuncio oficial destaca el envío de más de 250 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para “reforzar la seguridad” en los municipios de Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Madera, motivado principalmente por las agresiones al personal de Salud.Por su parte, el fiscal general del Estado, César Peniche Espejel, dijo que no se permitirán actos como las amenazas en contra de policías.Agregó a través de un comunicado que las estrategias para fortalecer la integridad de los agentes integran patrullajes permanentes.“No podemos desdeñar esas intimidaciones, pero no vamos a permitir que sigan sucediendo situaciones en las que se pretende desestimar los esfuerzos de nuestros elementos; estamos cerrando filas ante la delincuencia”, expresó el funcionario.

