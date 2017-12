Chihuahua— La capacidad presupuestal de la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo da para contratar 600 nuevos elementos, ya que la mayoría del recurso está comprometido en servicios personales y demás áreas de la dependencia.Así lo justificó el Fiscal, César Augusto Peniche Espejel, luego de pedirle al Congreso el presupuesto más grande en la historia de la dependencia, por 4 mil 258 millones de pesos, superior en 700 millones a lo gastado en este año, pero en el que sólo se contempla integrar a 600 agentes.El déficit, según indicó, es de 6 mil elementos de seguridad en el estado, es decir, que en 2018 tienen como meta cubrir un 10 por ciento. De recibir más solicitantes y exista la posibilidad de integrar más plazas, se pedirá recurso extraordinario, adelantó ayer el funcionario estatal.Uno de los factores adversos que enfrentan, dijo, es la falta de interés de jóvenes por ser parte de la Fiscalía. En tanto que de los ingresos a las academias, falta la depuración y por cada uno se erogan hasta 24 mil pesos en becas de apoyo para sus estudios, informó.Dentro del presupuesto se contempla el mantenimiento de 8 mil 500 servidores públicos de esa dependencia, de los cuales 6 mil 500 son personal sustantivo, que son policías preventivos, de investigación, peritos, ministerios públicos, entre otros, explicó Peniche.Mientras que otra parte importante del recurso va al mantenimiento de la red de comunicaciones, el C4, centro de confianza, y demás áreas.El presupuesto de Fiscalía en 2017 fue de 3 mil 556 millones de pesos, que representa el 5.74 por ciento del presupuesto anual del Estado, mientras que en 2018 buscan 4 mil 258 millones, para pasar a ser el 6.37 por ciento del gasto estatal.Con el respaldo de FGE y municipios con menos de 100 mil habitantes, la legisladora local del PAN, Laura Marín, adelantó que el próximo año podría haber un fondo de 100 millones de pesos para equipamiento policiaco de varios municipios.Así se daría en caso de aprobarse una propuesta hecha por Marín en días pasados, actualmente en estudio en comisiones, con la cual pretende hacer reformas para crear un fondo de apoyo estatal para empatar recursos municipales y adquirir equipo de Seguridad Pública.De darse ese esquema serían beneficiados 62 municipios que no reciben actualmente fondos de fideicomisos federales por su situación poblacional, precisó la legisladora en rueda de prensa, acompañada por el fiscal general a César Augusto Peniche Espejel, el alcalde de Riva Palacio, Manuel Rodríguez, y un representante del municipio de Temósachic.El fiscal dijo que esa iniciativa aportaría para erradicar el abandono en inversión hacia los municipios más pequeños, en los que prácticamente no hay patrullas para las labores de vigilancia.El 60 por ciento de los municipios no tienen siquiera una formación inicial para quienes quieren ser policías y el 75 por ciento tienen menos elementos de los necesarios para brindar seguridad, precisó Peniche.De darse el fondo estatal, el mecanismo evitaría el desvío de recursos, dado que a los municipios beneficiarios se les entregaría en especie el equipo, puntualizó.

