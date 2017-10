En alerta zona occidente por entrada de Cártel de Sinaloa

CuauhtémocDerivado de la serie de enfrentamientos entre grupos armados en Uruachi, Gómez Farías, Madera y Cuauhtémoc, la Fiscalía Zona Occidente invitó a la población evitar, en la medida de lo posible, el no circular de noche por esta región, aún y cuando mencionó que ya existe presencia policial en la zona que garantiza la seguridad de la ciudadanía.Fue en voz del Fiscal de la Zona Occidente Jesús Manuel Carrasco Chacón, quien destacó que no se trata de un toque de queda, y que los enfrentamientos entre grupos armados no va dirigidos a la población, sin embargo recordó el daño colateral que este tipo de eventos ocasionaron en Madera en donde una mujer de nombre Fabiola Leal perdiera la vida y un joven resultara herido de bala.En torno a la suspensión de clases, el fiscal de zona aclaró que dicha suspensión no surgió de alguna instrucción de la Fiscalía General del Estado, sino que se trata de una instrucción que a nivel sector educativo o entre maestros de la localidad, definen.La entrada del “grupo Sonora” (Cártel de Sinaloa) a Chihuahua y la disputa por las rutas del trasiego de droga contra el Cartel de la Línea (Nuevo Cártel de Cd. Juárez), fueron los factores que ha generado la serie de enfrentamientos en días pasados en Uruachi, el Alamillo en Madera, en La Marta en Gómez Farías, en Cuauhtémoc y en Temosachi.Para el caso de Cuauhtémoc en donde se presentó el abandono de dos cuerpos sin vida y la ejecución de una persona en el Barrio Delicias la madrugada de este martes, la fiscalía destaca que esta zona se trata de una “zona problema” en donde se comercializa droga, en donde la balacera busca diezman la venta de droga del Cartel del Tigre.Finalmente, el Fiscal de Zona mencionó que la mejor ayuda para la población es el reporte al sistema de emergencia 089 o 911 debido a que mediante estos mecanismos, se tiene la garantía de que la denuncias ciudadanas serán atendidas con presencia policiaca que buscará garantizar las condiciones de seguridad en la zona.

