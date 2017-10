Piden su cambio médicos enviados a la Sierra

Chihuahua— Médicos asignados al municipio de Uruachi solicitaron su cambio de adscripción luego del enfrentamiento del pasado viernes entre grupos criminales, declaró el secretario de Salud del Estado, Ernesto Ávila.“No los sacamos, se nos salen”, dijo respecto a la situación del personal de Salud, pero recalcó que la atención médica se sigue prestando a la población.Ávila comentó que los hechos violentos en la zona serrana han causado que los médicos asignados a los Centros de Salud pidan su cambio de región, pero algunos simplemente se van.El funcionario comentó que toda la región serrana tiene complicaciones por la violencia, pero la mayor cantidad de peticiones de cambio ha sido en Madera.Agregó que se optó por llevar todos los días a los médicos, de las comunidades en las que trabajan a la cabecera municipal, con lo que se asegura su integridad, ya que duermen en lugares seguros.Ávila añadió que es normal que los médicos tengan temor por lo que ocurre. Expuso que para nadie ha sido un secreto que existen problemas con el personal médico, ya que no es sencillo conseguir quién quiera irse a trabajar a esta región.Puso como ejemplo la comunidad de Las Varas, en Madera, y El Largo Maderal, dos poblaciones en las que son frecuentes los enfrentamientos. Recalcó que la preocupación es en todo el personal médico de las distintas instancias, no sólo del Estado.Precisó que las poblaciones que destacan por el problema de violencia que afecta al personal son: Urique, Batopilas, Uruachi, Témoris, Guadalupe y Calvo, Madera. “Aquí en Camargo no hay problema, ni Delicias, se trata de la sierra”, concluyó.ochave [email protected]

