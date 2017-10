Protestan estatales porque los degradaron; buscan a Corral

Chihuahua— Un grupo de al menos 50 policías de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) están inconformes porque fueron cambiados a las filas de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) como agentes preventivos.El personal inconforme pretende entrevistarse, mediante un representante, con el gobernador Javier Corral Jurado, para solicitarle que les respeten su nombramiento como agentes investigadores.Uno de los policías inconformes comentó que hace unos siete meses los comisionaron para apoyar en las labores preventivas de varios municipios, como Madera, Casas Grandes, Gómez Farías, Temósachic, entre otros.Recientemente el apoyo a esos municipios concluyó y a ellos los regresaron a sus respectivos destacamentos pero repentinamente les llegó la orden de que tenían que pasarse a las filas de la CES.“Nosotros somos investigadores, tenemos ese nombramiento y cursamos la academia como tal, como quien dice nos están degradando y no estamos de acuerdo”, comentó uno de los policías.“El cambio nos está afectando en nuestra manera de vivir, con la familia, además gastamos más dinero en los traslados desde la sierra hasta las ciudades donde vivimos”, aseguró el policía.“De pilón no nos dan uniformes, ni calzado y hace unos días se giró un oficio de la CES de que todos los policías tienen que traer uniforme en color azul, pero nosotros de dónde los vamos a sacar, tenemos que comprarlos de nuestro dinero y la verdad el sueldo no está como para eso”, dijo el investigador, ahora preventivo.El policía dijo que los agentes inconformes se organizaron para dialogar con el gobernador con la finalidad de llegar a un arreglo, de lo contrario van a tomar otras medidas, como posibles paros de labores y amparos.

