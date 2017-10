Rebasan grupos armados a policías

La ausencia de respuesta por parte de las corporaciones durante el enfrentamiento en Uruachi el pasado viernes fue confirmada por el diputado René Frías Bencomo, representante del Distrito 13, al que pertenece la zona.En entrevista, el legislador de Nueva Alianza dijo que mandos de la Fiscalía General del Estado le confirmaron la falta de elementos suficientes para enfrentar a los más de 100 pistoleros que protagonizaron la balacera por alrededor de ocho horas.“Hablé con gente de la Fiscalía para informarles lo que estaba sucediendo porque me estaba hablando gente de Uruachi, que estaban muy asustados. Me informaron precisamente que iban para allá, que desafortunadamente no tenían el número suficiente de elementos para poder hacer frente a lo que ellos tenían información de la cantidad de personas que estaban en el enfrentamiento”, dijo.Frías Bencomo indicó además que elementos de la Policía Estatal tuvieron que esperar a que más uniformados provenientes de Chihuahua se pusieran en camino al Municipio serrano de Uruachi, para poder atender los llamados de ayuda de la población.El Ejército, señaló el diputado, tampoco tenía lo requerido para hacer frente a la balacera, que dejó siete muertos y al jefe de la Policía Municipal herido.“La milicia les había dicho también que no contaban con el personal”, aseguró.Frías, coordinador de la bancada de Nueva Alianza en el Congreso local, consideró que aunque no hubo víctimas civiles, es necesario hacer un llamado al Gobierno estatal para que coordine mejor la participación de corporaciones de seguridad pública en la zona serrana de Chihuahua.“No puede ser posible que ante una creciente ola de inseguridad no haya coordinación, que no estén coordinados para poder garantizar la tranquilidad a la ciudadanía. El gobierno actual tiene más de un año y creo que no puede haber pretexto para que no exista coordinación entre los diferentes órganos”, comentó.Dijo que hasta la fecha, los trabajos de la FGE para disminuir la violencia en la sierra no han sido suficientes y que el titular de la dependencia, César Augusto Peniche, dijo en su pasada comparecencia ante el Congreso que la falta de recursos económicos ha sido uno de los problemas que han afectado la capacidad de respuesta de la Policía en los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.El Diario publicó ayer que en lo que va de 2017 ha habido 11 enfrentamientos entre bandas delincuenciales, lo que ha dejado un saldo de casi 40 personas fallecidas.Luego de los hechos violentos en Uruachi, así como en otras partes de la entidad, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, dijo que la estrategia de las autoridades es la de garantizar la gobernabilidad en toda la entidad.Indicó que eso se complicó por las limitaciones presupuestales, pero a partir de este año con mayor suficiencia se pueden desarrollar más proyectos para tener una presencia más cercana a la población, incluso en las partes más alejadas y de difícil acceso.El funcionario señaló que al iniciar la administración se encontraron con el abandono en el que estaban regiones completas las cuales no tenían ninguna clase de apoyo, por lo que con los recursos que se tenían, a pesar de ser limitados, se empezó a avanzar en la recuperación de las zonas, lo que ha derivado en una serie de reacciones de los criminales.Indicó que Chihuahua es de los estados más difíciles de vigilar, ya que tiene regiones a las que se toman horas en poder llegar, por lo que se trabaja en acercar la presencia policiaca a los municipios, por lo que se construirán cuarteles con policías estatales en varias regiones de la zona serrana, por lo que se podrá responder en menos tiempo a las peticiones de ayuda de los municipios. (El Diario)