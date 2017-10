Dirigencia estatal del PAN, sin convocatoria ni cambios

A menos de un mes que el Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacional (PAN) cumpla los tres años de gestión, la dirigencia estatal desconoce si habrá elecciones internas para renovar la estructura local o se designará una delegación temporal.El dirigente estatal del PAN, Fernando Álvarez Monje, dijo que cualquiera de las decisiones le corresponde al Comité Directivo Nacional (CEN), al que le pidieron expedir la convocatoria para realizar el proceso de elección interno, sin que hasta el momento se haya realizado.“El primer paso era de nosotros y ya lo dimos, le pedimos al CEN que saque la convocatoria y eso ya ocurrió, lo que no ha ocurrido es que ellos la lancen y estamos en eso, pero hay dos caminos: que la lancen o que se tome otra determinación para una nueva dirigencia, pero eso es la determinación de ellos y seguramente nos pedirán opinión”, explicó.El CDM encabezado por Jorge Espinoza Cortés fue electo el 9 de noviembre de 2014 para un período de tres años, que se cumplirá el próximo mes.Álvarez Monje aseguró que esta situación no representa ningún problema interno, porque aseguró que no existen plazos fatales aun cuando ya inició el proceso electoral federal y en la actual dirigencia deberá estar en funciones hasta que entre el relevo.Sin embargo, los estatutos generales del PAN que se encuentran vigentes establecen que la renovación de los comités municipales se llevará a cabo de manera concurrente con el proceso de asambleas municipales para la renovación del Consejo Estatal.En caso de que se lleve a cabo fuera de ese plazo, menciona el artículo 82 en el numeral 4, “se pospondrá cuando el período del encargo concluya dentro de los tres meses anteriores al inicio de un proceso electoral constitucional” y agrega que deberá emitirse la convocatoria “a más tardar tres meses después de concluido el proceso electoral”.El proceso electoral federal inició el 8 de septiembre y el local en Chihuahua deberá iniciar el 1 del mes de diciembre.“No es problema porque nosotros nos regimos por los tiempos internos, no por los tiempos de la ley electoral, (el comité) sí se puede renovar, hay excepciones, ésta es una posibilidad, pero esto no depende de nosotros nada más depende del CEN”, mencionó.En la misma indefinición se encuentra la actualización del padrón de militantes, que después de convocar a la militancia a renovar sus datos mediante un programa nacional realizado este año, después de casi dos meses de que cerró el plazo no hay resultados definitivos.Álvarez Monje dijo que la actualización depende del Registro Nacional de Miembros del PAN, un órgano interno dependiente del CEN, al que mandaron la información correspondiente al estado de Chihuahua.“Ya están en ese trabajo de cerrar el padrón, creo que estamos a semanas o días que nos digan cómo quedó finalmente, pero de lo que sabemos es que tuvimos una gran participación en Chihuahua, en lo general, todo el estado”, afirmó.Al inicio del programa, el 29 de mayo, el PAN tenía en Chihuahua un padrón de 10 mil 605 militantes, de los que mil 575 correspondían a Ciudad Juárez.Datos extraoficiales indican que con el proceso de actualización disminuyó a nivel estatal a menos de nueve mil afiliados y en Juárez hasta una tercera parte del total, al inscribirse apenas mil personas.El dato oficial, subrayó el dirigente estatal panista, lo dará a conocer en su momento el CEN, en tanto, las afiliaciones al partido siguen cerradas desde hace varios años, tal como lo denunció Margarita Zavala al renunciar a su militancia en el PAN.Zavala denunció públicamente que desde que Ricardo Anaya asumió la dirigencia nacional del partido en 2015 canceló totalmente la vida democrática interna y la participación ciudadana en el partido, porque durante los últimos años ningún ciudadano ha sido admitido como nuevo militante y se manipuló gravemente el padrón interno hasta hacerlo inservible.

