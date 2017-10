Más de 100 pistoleros ‘tomaron’ Uruachi

Chihuahua—

Con armas largas y equipos tácticos, cerca de cien hombres prácticamente tomaron la zona de Uruachi, que quedó en la indefensión y en medio de la refriega de grupos de narcotraficantes.Álvaro Serrano, director general operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), dijo que debido a la falta de elementos, las fuerzas de seguridad no pudieron intervenir en la balacera del viernes que dejó seis muertos.“Fue una confrontación entre dos grupos antagónicos de la delincuencia organizada por el control de la zona de Bocoyna”, afirmó el funcionario.A su vez, Marcelo Rascón Félix, esposo de la alcaldesa de Uruachi, Hacel Campos Rascón, denunció que las fuerzas estatales tardaron ocho horas en arribar a esa comunidad desde Creel, cuando el tiempo de traslado es de tres horas.El Ejército no llegó. Rascón dijo que las fuerzas militares tampoco respondieron, lo que agudizó más la situación en ese poblado de la Sierra de Chihuahua, de unos mil 100 habitantes según el censo 2010 del Inegi.Ante los hechos, la alcaldesa se resguardó en su domicilio, mientras que los demás habitantes hicieron lo propio por el temor de salir a la calle.Rascón Félix dijo que su esposa se encuentra bien y que fue ella quien solicitó auxilio a las corporaciones de seguridad, al igual que otros habitantes atemorizados por la balacera que se prolongó por ocho horas.Comentó que no es la primera vez que no cuentan con un apoyo policial suficiente para hacer frente a los enfrentamientos entre narcotraficantes en la zona.“Los pobladores son los que sufren este tipo de hechos”, agregó.Mencionó que Uruachi atraviesa por un momento complicado y delicado, en donde el riesgo de nuevos enfrentamientos es latente, por lo que solicitan mayor apoyo tanto del Estado como de la Federación, además de un destacamento militar o policial permanente más cercano a esta población.Indicó que los pobladores retomaron ayer sus actividades cotidianas, aún con el temor de ser víctimas de nuevos enfrentamientos.Álvaro Serrano, director general operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), dijo que no se tiene estado de fuerza en Urique, el más cercano está en Creel, y por la información que tenían no podían acudir solos al lugar de la balacera.“Estuvimos coordinando una estrategia para poder acudir con un estado de fuerza nutrido, para en dado caso repeler una agresión o coordinarnos con el Ejército y la Policía Ministerial”, expresó.Informó que desde ayer se montó un operativo con 20 elementos de CES, 50 de la Policía Ministerial y 20 del Ejército.En la zona de conflicto aún se realizaron ayer recorridos para ‘peinar’ el lugar con apoyo de un helicóptero.En la refriega resultó herido por proyectil de arma de fuego el director de Seguridad Pública Municipal, Braulio R. Y., de 56 años, quien manifestó que se dirigía a su trabajo alrededor de las 7 de la mañana cuando fue sorprendido por hombres que le dispararon.A unos metros de la comandancia de la Policía Municipal fueron localizados dos vehículos de esa corporación con orificios de bala, mientras que en las cercanías, en el lugar conocido como El Mirador, se encontraron cuatro vehículos particulares abandonados, uno de ellos de la marca Volkswagen, blindado.En cuanto a los cadáveres, personal de la Agencia Estatal de Investigación informó que todos son del sexo masculino, presentan heridas por proyectiles de arma de fuego y que tres de ellos portaban vestimenta tipo militar y chalecos tácticos.La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que las seis víctimas fueron trasladados al municipio de Cuauhtémoc para su identificación.Los cuerpos, todos de integrantes de los grupos en disputa, permanecían hasta ayer sin ser reclamados por sus familiares, reportó la autoridad investigadora a través de su departamento de comunicación social.Los muertos fueron recogidos de lugares distintos, ya que al parecer fueron arrojados de vehículos en movimiento durante el tiroteo.Para garantizar la seguridad de la población, se reportó, los decenas de agentes estatales de la Policía Estatal Única (PEU) que fueron enviados permanecerán de manera indefinida en el municipio.Sobre las versiones de que el Ejército Mexicano se excusó en atender la emergencia debido a que no contaba con el personal suficiente, la Fiscalía no emitió posicionamiento alguno. (El Diario)