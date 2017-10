Más de 7 horas entre balazos… ahora en Uruachi

Chihuahua– “Llevo siete horas escondida bajo un escritorio. No puedo salir, se oyen muchos balazos”, dijo ayer una trabajadora del Ayuntamiento de Uruachi al contestar una llamada telefónica que realizó El Diario para solicitar información del reporte de una balacera.“Sólo estoy yo aquí en la Presidencia. Llegué pasadas las seis de la mañana y como a las seis y media empezó la balacera y todavía no termina”, aseguró la trabajadora ayer al atender el teléfono aproximadamente a las 13:30 horas.Dicho enfrentamiento fue protagonizado por grupos del crimen organizado y tuvo un saldo de al menos seis muertos, al parecer todos del crimen organizado, además fue lesionado el director de la Policía Municipal, informó la Fiscalía General del Estado.Tambiéna fue quemada una casa- habitación que era utilizada como hotel, donde presuntamente se alojaban integrantes de un grupo armado y se localizaron tres vehículos abandonados, agregó en un comunicado.Chihuahua— La trabajadora de la Presidencia de Uruachi dijo vía telefónica que hasta esa hora, las 13:30 de la tarde, tras seis horas de escuchar balazos, aún no llegaban elementos de alguna corporación a atender el llamado de emergencia.“Yo estoy en la parte de arriba (en el segundo piso de la Presidencia) no sé si allá abajo estén los policías, a lo mejor sí, pero si están pues tampoco salen, no me he querido asomar porque se escuchan muchos balazos”, añadió la empleada del Municipio.La trabajadora aseguró que ni la alcaldesa, Hassel Rocío Campos Rascón, ni el resto de los funcionarios habían llegado al edificio.“No he salido de aquí y la gente tampoco ha salido de sus casas, no hubo clases en las escuelas, ni nada, los negocios están cerrados”, añadió la entrevistada.La confrontación entre miembros del crimen organizado inició pasadas las 6 de la mañana de ayer y de acuerdo con un informe de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), terminó a las 14:28 horas.Las llamadas de auxilio se desataron desde temprana hora urgiendo la presencia de las corporaciones militares y policiales en Uruachi.“Los policías que están en Las Estrellas, municipio de Ocampo, no quieren ir a Uruachi para atender la balacera, ellos son los que están más cerca y se necesita ayuda urgente de la Policía, de los soldados, de quien sea, pero nadie nos hace caso”, dijo ayer un hombre que alarmado llamó a El Diario para solicitar que se hiciera pública su queja por la situación en la que se encontraban sus familiares radicados en la cabecera municipal de Uruachi.En Chihuahua, la diputada de Morena Leticia Ortega aseguró haber recibido también reportes de los ciudadanos, por lo que demandó al Estado a socorrer de manera inmediata a los pobladores.La Fiscalía admitió como verídica la alerta lanzada por los habitantes, y a media mañana informó del envío de elementos a la zona. A las 2 de la tarde aún no habían arribado.“La balacera no acaba, aún se escucha”, contó con evidente temor la empleada del Municipio que permanecía refugiada bajo un escritorio desde donde contestó la llamada esperando que alguien del pueblo le ayudara.En el transcurso de la mañana nadie contestó las llamadas telefónicas, ni la Policía Municipal, ni escuelas, ni comercios.Por la tarde, la CES envió un comunicado en el que dio un reporte preliminar del “enfrentamiento entre civiles armados en el Municipio de Uruachi”.Este señala que fueron únicamente policías de la CES y de la Agencia Estatal de Investigaciones quienes atendieron el reporte de la balacera.“Se le solicitó apoyo al Ejército Mexicano, mismos que indicaron que carecían de personal suficiente para brindarlo”, dice el reporte firmado por el titular de la CES, Oscar Alberto Aparicio Avendaño.En las primeras indagaciones, la Policía ubicó una vivienda que servía como hotel para los integrantes de uno de los grupos armados, sin embargo, no se dio a conocer si hubo detenidos.También se informó que los policías encontraron tres vehículos abandonados de los cuales se desconoce si hay personas sin vida en ellos.Es probable que hoy se encuentre a más personas sin vida, ya que los operativos de rastreo continúan. (Staff/ El Diario)- 6 personas fallecidas- El director de Seguridad Pública lesionado- 2 unidades de Seguridad Pública dañadas por arma de fuego- 4 camionetas dañadas, entre ellas una blindada