‘Lo tenían’ y se les escapa

Chihuahua— El presunto asesino de la periodista Miroslava Breach logró escapar de un operativo conjunto entre elementos estatales y federales en los límites de Chihuahua y Sonora, informó un funcionario de la Secretaría de Gobernación Federal quien pidió mantener su nombre bajo reserva.Indicó que el hecho fue ventilado y analizado la semana pasada, durante una reunión de seguimiento del caso, en donde se dieron detalles del operativo infructuoso.Agregó que el operativo tuvo un alto grado de complejidad, debido a que al ser en límites con Sonora, el sospechoso de asesinar a la periodista tenía que ser sorprendido.Bajo el argumento de no entorpecer futuros operativos, la fuente se negó a revelar el nombre del prófugo, pero reiteró que el despliegue de los elementos estuvo bajo la coordinación del Estado y la Federación.Recalcó que a pesar de que no se alcanzó el objetivo, se trata de un “gran avance” y que existe la confianza de ubicarlo para su captura en poco tiempo, pues es posible seguir la persecución aun en caso de que huya a Sonora.El gobernador Javier Corral, declaró la semana pasada que el asesinato de Miroslava ya está resuelto y judicializado, pero que el identificado como asesino pertenece a un grupo criminal que opera en la zona serrana, por lo que era necesario el apoyo de la Federación para su captura.Incluso recalcó que este tema lo vería con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio.Mientras que la semana pasada, en una visita a Palacio de Gobierno, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, declaró que la Federación tiene una participación activa en el seguimiento de este caso, considerado prioritario por su relevancia.Miroslava Breach Velducea fue asesinada la mañana del pasado 23 de marzo al salir de su domicilio.Seis casos emblemáticos de homicidios y de corrupción en la administración estatal no han podido ser resueltos por la Fiscalía General del Estado (FGE), a pesar de que su titular César Augusto Peniche y el propio gobernador Javier Corral han declarado que los responsables están plenamente identificados, y que serían detenidos y llevados ante la justicia.Además del caso de Miroslava Breach, está el de Adrián Rodríguez Samaniego, ocurrido éste el 10 de diciembre de 2016.Los responsables continúan sin castigo a pesar de que las autoridades investigadoras anunciaron en reiteradas ocasiones a los medios de comunicación estatales y nacionales que estaban plenamente identificados, incluso las carpetas concluidas.Igual estatus mantiene el caso del homicidio de la maestra Matilde Gil, esposa del diputado del Partido del Trabajo (PT) Rubén Aguilar Jiménez, ocurrido el 6 de abril de este año. El presunto responsable, el maestro Abraham Tarango Pinedo, compareció ante la FGE en ese mismo mes pero se le dejó ir bajo el argumento de que no existían pruebas suficientes.Hoy se desconoce su paradero pues ya no regresó a laborar a la escuela secundaria “Genaro Vázquez Rojas”.Un caso muy similar se presentó con la desaparición de la niña Alondra María Nolasco Corpus, de 10 años, aparentemente sustraída de su domicilio en la colonia Vistas del Norte, al Norte de la ciudad, la madrugada del 18 de septiembre.El principal sospechoso, el abuelastro identificado como Ramiro C., fue inicialmente interrogado por los policías ministeriales transcurridas las primeras horas de la desaparición. Un vehículo y un celular le fue asegurado. Luego fue dejado ir y actualmente está prófugo de la justicia.Un quinto caso lo constituye la masacre en el centro de rehabilitación, “Uniendo familias para vivir Mejor” localizado en la colonia Rosario, sucedida el 26 de septiembre, donde 15 personas fueron asesinadas.Al día siguiente, el titular de la FGE, César Peniche, como el comisionado de Seguridad Estatal, Óscar Aparicio Avendaño, declararon que los responsables estaban identificados como integrantes de una célula de “Los Aztecas”, quienes a la fecha permanecen libres.El caso del exgobernador César Duarte, actualmente buscado por la Interpol, quien concluyó su mandato el 3 de octubre de 2016 es uno más.El exmandatario es actualmente prófugo de la justicia. Sobre su paradero Javier Corral Jurado ha dicho que esta ubicado en los Estados Unidos, sin embargo, hasta el dato no ha sido confirmado.• Adrián Rodríguez SamaniegoHomicidio 10 de diciembre 2016• Miroslava Breach VelduceaAsesinada 23 de marzo de 2017• Matilde Gil HerreraSecuestrada y asesinada 5 de abril de 2017• Alondra María NolascoDesaparecida 18 de septiembre de 2017• Internos Centro de RehabilitaciónAsesinados 26 de septiembre de 2017• Prófugo: César Duarte JáquezPor peculado y enriquecimiento ilícito

