Denuncian sobreprecios en Escuelas de Tiempo Completo

Chihuahua— Maestros de varias escuelas de tiempo completo denunciaron una serie de irregularidades en la compra de productos alimenticios para los estudiantes, para lo cual se destinaron 12 millones de pesos en dos meses y aún así no se alcanza a adquirir lo necesario.Así lo condenaron ayer ante diputados de la Comisión de Fiscalización en el Congreso y el coordinador de Escuelas de Tiempo Completo, Enrique Cuevas Velázquez, quienes se comprometieron a reunirse en un mes para tener respuesta a las inquietudes y subsanar las presuntas irregularidades.El tema se había presentado con anterioridad ante la tribuna del Congreso por parte de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, quien planteó a la Auditoría Superior del Estado realizar una revisión de los contratos asignados al principal proveedor, TLC, anteriormente con la razón social como empresa LUMA.Según el coordinador del programa, Enrique Cuevas, se adjudicaron de manera directa 12 millones para brindar el servicio alimenticio a las cerca de 500 escuelas de tiempo completo, y anunció que quitarían el contrato en caso de detectar sobreprecios.Informó que las leyes facultan para poder evitar la licitación cuando se trata de perecederos, granos y otros comestibles, por lo que explicó que ante la urgencia se dieron los contratos de manera directa.Una vez finalizada la reunión, varios de los maestros, procedentes de Guerrero, San Francisco de Borja, Belisario Domínguez, entre otros municipios, dieron a conocer que las escuelas solicitan un listado de alimentos a la empresa proveedora principal, ésta compra los productos y se los envía.El problema radica en que la factura de la empresa registra precios elevados a los del mercado y por ende no se alcanza a comprar el alimento necesario, por lo que los maestros han tenido que subsidiar de su propia bolsa para completar la alacena.Pusieron como ejemplo que las facturas de la empresa marcan haber comprado aguacate a 135 pesos el kilo, cuando en el mercado está en alrededor de los 30 pesos, mientras que la carne molida la adquieren a 147 pesos, y en el súper no pasa de los 70, además de que el kilo de tortilla la facturan a 32 pesos, casi el doble de su precio normal.Expusieron que además del sobreprecio, en muchas ocasiones los productos llegan en malas condiciones y no pueden ser consumidos.Cuevas Velázquez se comprometió a analizar y buscar solventar lo más pronto posible los problemas planteados, y les comentó que a partir de este mes de octubre habrá cambios, lo cual se verá reflejado en beneficio de los menores.Asimismo, instó a los legisladores presentes a que el decreto de creación de los CREI, donde aplican alimentación, fuera modificado y adecuado de acuerdo con las exigencias actuales, ya que fue establecido en el sexenio del exgobernador Patricio Martínez, y no ha sufrido ningún tipo de actualización.Por su parte, la legisladora Crystal Tovar y los diputados Jorge Soto, Miguel La Torre y René Frías, señalaron que van a estar muy pendientes de que se atienda la problemática, y solicitaron al funcionario público se le diera agilidad al asunto.

