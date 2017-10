Niega Fiscalía haber dado información

Chihuahua— La Fiscalía General del Estado (FGE) negó que esa institución haya filtrado a medios de comunicación nombres de los presuntos responsables y/o avances de la investigación en el crimen de la periodista Miroslava Breach Velducea.La dependencia estatal sin confirmar o rechazar los contenidos de las publicaciones de ayer en un periódico local, se abstuvo de emitir información que pudiera afectar el desarrollo de la carpeta de investigación.“De aquí de la Fiscalía no ha salido algún tipo de filtración del caso”, expresó el responsable del área de Comunicación Social.El Diario intentó entrevistar al fiscal general, César Augusto Peniche Espejel sin embargo éste no respondió las llamadas a su teléfono privado.Según las publicaciones, un sobrino del líder del grupo criminal denominado “Los Salazar”, que opera en la región de Chínipas, fue quien condujo el vehículo Malibu modelo 2008 que utilizó el autor material del crimen para escapar cuando cometió el ataque contra la periodista el 23 de marzo de este año, sujeto que está plenamente identificado pero se oculta en aquella región de la Sierra de Chihuahua en límites con el estado de Sonora.El coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Pinedo, declaró que la política del Gobierno es que no haya fugas de información, en especial sobre casos que se consideran de alto impacto, debido a que esto perjudica el trabajo de investigación.Indicó que respecto a la información publicada ayer en un periódico local, respecto a la identidad del asesino de Miroslava Breach, se trata de información que se desconoce si es verídica, y causa un daño al trabajo que hacen para esclarecer el caso.El funcionario estatal comentó que el propio gobernador del estado, Javier Corral, en varias ocasiones ha señalado que las filtraciones representan un problema cuando dañan las investigaciones, ya que ponen sobre aviso a los implicados.

